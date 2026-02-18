A- A+

Carnaval Rebaixada, Acadêmicos de Niterói, que levou Lula como enredo, recebeu nota 10 em apenas um quesito Agremiação fica em último lugar na apuração e volta à Sério Ouro após homenagear presidente do país em enredo que gerou controvérsia

A Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar na apuração do carnaval do RJ e foi rebaixada do Grupo Especial. A escola retorna, assim, para a Série Ouro. Na apuração desta quarta-feira (18), a agremiação — que homenageou o presidente Lula em desfile na Sapucaí — perdeu pontos em praticamente todos os quesitos. Apenas na categoria "samba-enredo" a agremiação levou nota 10, de dois jurados.

No enredo deste ano, a agremiação levou para a Avenida o enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil". O enredo gerou controvérsia. Na semana passada, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou, por unanimidade, dois pedidos para que o desfile da Acadêmicos de Niterói não ocorresse por configurar de propaganda eleitoral antecipada.

Os ministros da Corte afirmaram que a proibição antes de o desfile ocorrer configuraria censura prévia, mas ressaltaram que poderá haver punição futura caso ocorram ilícitos eleitorais na avenida.

Os três desfiles competitivos — de domingo, segunda e terça-feira — levaram à Avenida cerca de 100 mil pessoas a cada dia, de acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

Segundo a organização do carnaval, os ingressos para o Sábado das Campeãs estão esgotados, e não há previsão de abertura de novas vendas. No entanto, os interessados em acompanhar de perto a festa ainda podem adquirir entradas em camarotes da Avenida.

