Carnaval 2024 Rec-Beat 2024 anuncia sete atrações internacionais inéditas no Brasil; confira nomes Será a maior participação estrangeira em uma edição do festival, com artistas da África, América do Sul e Europa

O festival Rec-Beat, conhecido por abranger artistas e bandas de destaque no cenário da música independente, não só do cenário nacional, mas também a produção musical de outros países, anunciou sete atrações internacionais em 2024 - a maior participação estrangeira em uma edição. A programação integra o Carnaval do Recife e será apresentada de 10 a 13 de fevereiro, no Cais da Alfândega.



Entre as atrações internacionais, estarão no palco o techno tropical de Ácido Pantera (Colômbia), o jazz-punk de Echoes of Zoo (Bélgica), o setlist das DJs Loa Malbec (Colômbia), Asna (Costa do Marfim) e Sarah Farina (Alemanha), além das performances musicais de PÖ (Gana) e Niño de Elche (Espanha), que dividem a programação com aos já anunciados DJ K (SP) e a rapper Ebony (RJ), entre outras atrações.

Sobre as atrações:



Ácido Pantera é um duo de produtores de Bogotá, Colombia, que mesclam ritmos locais colombianos com sintetizadores, criando bombas para a pista de baile influenciado pelo sabor colombiano. Os dois já circularam por festivais ao redor da Colombia e do México, se apresentando no Festival Estereopicninc, Garden Rave, Mysticland (Colombia), Vive latino y Latinoamerica 360 (Mexico).

Echoes of Zoo é um projeto dos músicos belgas Nathan Daems, Bart Vervaeck, Lieven Van Pée e Falk Schrauwen. Levando ao palco a nova cena de jazz na Bélgica, o grupo toca as composições do seu segundo projeto, Speech Of Species (2023), que traz um jazz psicodélico e energético, com atitude punk e influências do Oriente Médio.

PÖ é uma a vocalista franco-ganense que explora as interseções entre performance e som. Ela levará ao palco do Rec-Beat seu álbum de estreia, Cociage (2023). O projeto mergulha em um uma hibridização de sons distintos, desde kuduro, footwork e noise, até ambient music, folk tradicional e funk. Essas paisagens sonoras são criadas pela modulação da sua voz, através de loopings vocais e distorções.

Niño de Elche trabalha com música, performance, poesia e arte visual, tendo músicas lançadas com nomes como Rosalía e C. Tangana. Sua produção desafia as fronteiras do flamenco por novas possibilidades artísticas para além da tradição do gênero. No palco, realiza um espetáculo visual e eletrônico, com experimentações sonoras autorais e composições do seu projeto Flamenco.

Asna é uma produrtora e DJ da Costa do Marfim que representa as vanguardas musicais contemporâneas da África. Ela entrelaça nos sets uma diversidade de gêneros, indo do "coupé décalé" tradicional do seu país, passando pelo dancehall eletrônico angolano, até as investigações sônicas da cena de música experimental africana.

Sarah Farina é outra DJ alemã que compõe a programação do festival. Em seus sets, ela traz o estilo autoral “Rainbow Bass”, em que rejeita a clausura de gêneros e busca frequências pesadas de bass e batidas futuristas, com incursões pelo continuum hardcore e o jungle. A apresentação conta com apoio do Consulado da Alemanha no Nordeste.

Loa Malbec, DJ da Colômbia, proporciona jornadas sonoras através de sua coleção de discos de vinil, mesclando ao vivo faixas de salsa clássica, cumbia e música caribenha a batidas eletrônicas e composições de várias partes do mundo.

SERVIÇO

Festival Rec-Beat 2024

Quando: 10 a 13 de fevereiro, a partir das 19h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Acesso gratuito

