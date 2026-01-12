A- A+

CARNAVAL 2026 Rec-Beat 2026 revela cartaz dos 30 anos com carrancas e diálogo entre tradição e vanguarda Arte criada por Caramuru Baumgartner, em parceria com Tâmara Habka, marca a edição comemorativa do festival, que acontece de 14 a 17 de fevereiro, no Recife

O Rec-Beat apresentou, neste fim de semana, o cartaz oficial de sua edição de 2026, que celebra 30 anos de história do festival.

Assinada pelo artista Caramuru Baumgartner em colaboração com Tâmara Habka, a arte traduz visualmente a proposta que consolidou o evento como um dos mais relevantes da música brasileira: o encontro entre tradição e experimentação.

O festival acontece gratuitamente entre os dias 14 e 17 de fevereiro, no Recife, com as primeiras atrações previstas para serem anunciadas ainda em janeiro.

Fusão entre o popular e o moderno

O cartaz traz como elemento central três carrancas – símbolo de proteção e força da cultura popular nordestina.

No centro, uma figura feminina se impõe, ladeada por duas carrancas inspiradas na estética “King Kong”, do Mestre Guarany, referência do Rio São Francisco.

A escolha remete à obra do artista, marcada pela fusão entre o popular e o moderno, conceito que dialoga diretamente com a curadoria do Rec-Beat ao longo de suas três décadas.

“Celebramos o festival como o portal multicultural que abre caminhos no sábado de Carnaval, ligando a modernidade ao cais do Recife, um dos mais antigos do mundo, e ao Rec-Beat, um dos festivais mais tradicionais do Brasil”, afirmam Caramuru Baumgartner e Tâmara Habka sobre o conceito do cartaz.

Rec-Beat

Criado em 1995 pelo jornalista e produtor cultural Antonio Gutierrez, o Rec-Beat construiu uma trajetória marcada pela diversidade e pela aposta em novas sonoridades, com atenção especial às cenas da América Latina, Caribe, África e Europa. Ao longo dos anos, o festival também circulou por cidades como São Paulo, Salvador, Fortaleza, Caruaru e João Pessoa, ampliando seu alcance e influência.

Em 2023, o Rec-Beat foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife — título que reforça sua importância histórica e simbólica para a cidade. Em 2026, o cartaz comemorativo reafirma esse legado, transformando a arte gráfica em mais um manifesto do festival como espaço de encontro, invenção e continuidade cultural.



* Com informações da assessoria

Veja também