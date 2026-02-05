Rec-Beat 2026 divulga programação, com atrações como Djonga, Chico Chico, Jadsa e Johnny Hooker
Festival comemora 30 anos com edição que ocorre de 14 a 17 de fevereiro
A programação completa do Rec-Beat 2026 foi revelada nesta quinta-feira (5). Em uma edição que celebra seus 30 anos, o festival ocupará o Cais da Alfândega, no bairro do Recife, de 14 a 17 de fevereiro.
Entre as atrações reveladas, está a cantora baiana Jadsa, que traz ao palco o repertório de “Big buraco”, disco indicado ao Grammy Latino. O rapper mineiro Djonga traz o show do elogiado álbum “Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!”.
O line up passeia por nomes emergentes e artistas com carreira consolidada na cena nacional, incluindo Zé Ibarra, Chico Chico, Johnny Hooker, NandaTsunami, Ajuliacosta, Josyara e o coletivo pernambucano Barbarize.
No dia 17, Felipe Cordeiro apresenta um show que comemora seus 20 anos de carreira. Ele dividirá o palco com Layse, novo nome da cena musical paraense. Entre os convidados internacionais, estão os senegales Momi Maiga Quartet e os colombianos Ghetto Kumbé.
Serviço:
Festival Rec-Beat 2026 - 30 Anos
Quando: 14 a 17 de fevereiro, a partir das 19h
Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife
Gratuito
*Com informações da assessoria de imprensa.