Rec-Beat 30 anos: Gutie celebra maturidade do festival
Criado em meio à efervescência cultural do movimento manguebeat, nos anos de 1990, o Rec-Beat chega em 2026 à sua histórica 30ª edição, consolidado como um dos mais perenes e importantes festivais de música do Brasil e janela visionária de intercâmbio cultural e pluralidade.
Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, Antonio Gutierrez, o Gutie, idealizador, fundador e curador do evento, faz um balanço das três décadas do festival que revelou dezenas de artistas e trouxe a música produzida em diversas partes do mundo para o Carnaval do Recife.
Apesar da curiosa “edição zero” em São Paulo, em 1994, o Rec-Beat estreou oficialmente no Centro Cultural Luiz Freire, em Olinda, em 1996. Depois, migrou para a Rua da Moeda e, posteriormente, para o Cais da Alfândega, no coração do Bairro do Recife - onde segue sendo realizado até hoje.
A chegada ao Recife do jornalista Gutierrez, paulista de Bariri, enviado à capital pernambucana como correspondente da Gazeta Mercantil, no final de 1989, o colocou como observador e depois articulador da inquieta produção musical recifense dos anos 1990, quando o movimento Manguebeat, liderado por nomes como Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A, levava Pernambuco ao mapa da música contemporânea brasileira.
Totalmente integrado à articulação internacional de festivais de música, o Rec-Beat participa ativamente de feiras e redes de música pelo mundo. Nesta edição especial de 30 anos, foi anunciado um desdobramento do festival, o lançamento de Moritz, novo projeto dedicado exclusivamente à música eletrônica.
Rec-Beat 30 anos
“É uma coisa realmente muito gratificante. A gente nem perseguia isso, porque fazemos o festival ano após ano. A cada ano a gente tem uma dedicação, foca naquilo e quando vê, já fez. Depois chega o outro ano, e quando vê, já fez! E quando a gente olha, já estamos chegando nos 30. A gente construiu, ao longo desse tempo, uma identidade muito própria. Tem um conceito muito bem definido, acho que temos alguns posicionamentos, algumas conquistas de quando o festival foi pioneiro e abriu caminhos.”
Resistência
“Quando começou com o festival, lá atrás, essa ideia de diversidade, de pluralidade que passamos a adotar ainda causava estranheza. Eu lembro que, no começo, a gente sofria resistência ao nosso palco porque, entre aspas, 'não era do Carnaval'. Algumas pessoas achavam que o festival meio que desvirtuava do objetivo da festa, mas desde o início eu tinha muita convicção do que estava fazendo, porque eu entendia que a minha leitura do Carnaval era uma leitura de celebração. Hoje, se você olhar, houve uma ‘Rec-beatização’. O Carnaval tem dezenas de palcos que não existiam quando a gente começou e muitos deles emulam o Rec-Beat, meio que copiam ou tentam adotar essa fórmula.”
“Você tem ali uma manifestação plural, múltipla. Uma manifestação cultural em todas as vertentes que está na DNA do Carnaval, de certa forma. Então a gente levou para o palco essa diversidade, esse olhar múltiplo para as coisas. A diferença era que você não estava na rua numa troça, você não estava num bloco, estava em cima de um palco [...]. O território era outro, mas a essência era a mesma”.
Olhar o mundo
“Chegamos com essa coisa pioneira em ter um palco dentro da folia contemplando toda essa diversidade e celebração que é o Carnaval. Depois, a gente começou a olhar para o evento que tinha surgido muito dentro de uma cena musical, nos anos de 1990. E a gente começou a chegar em outras regiões do Brasil. Nessa fase, a gente introduziu o Pará, a Bahia [e estados de] outras outras regiões na nossa programação. Além da América Latina, a gente começou a acrescentar a África e países do Sul Global, ou seja, a gente tem um olhar periférico. Somos pioneiros, por exemplo, em programar o brega funk, que não se programava. E acho que isso é resultado de uma coisa que eu gosto de fazer que é esse olhar periférico.”
“Pará e Bahia que são polos culturas incríveis e de uma produção musical absurda que está sempre no Rec-Beat por esse motivo. Fora as outras regiões do Brasil que a gente começou a olhar também. Depois, a gente foi olhando para América Latina e somos pioneiros nisso. Acho que há 20 anos que comecei a viajar e a investigar a produção musical latino-americana, às vezes em países até próximos que a gente não tem conhecimento”.
Periferia no radar
“O sucesso do festival é resultado de uma coisa que eu gosto de fazer, que é ter esse olhar periférico, olhar para regiões e não só Brasil, não só Recife, mas olhar para lugares que não são contemplados, mas que têm ali uma produção incrível e, que com o tempo, essa produção acaba se tornando e se deslocando para o centro. Sai da periferia e vai para o centro e aí acaba sendo incorporada de uma forma mais abrangente.”
Vitrine
“Tem banda da Colômbia que eu trouxe para o Rec-Beat que hoje é gigante na Colômbia. Do Chile, a mesma coisa. Aí a gente tem o Norte da África que são contemporâneos, que são pessoas que estão fazendo um trabalho, de tradição e ao mesmo tempo, contemporâneo”.
“Quando eu comecei a circular, percebi que eu queria fazer chegar na América Latina, chegar na África. A primeira coisa foi ir a um evento na Argentina, o Mercado de Música [Patagônico], e ali começou toda construção de uma rede”
“Hoje eu faço parte de uma de um comitê internacional artístico de um evento na África, vou constantemente a convite de festivais, e feiras nacionais e internacionais, lá é onde a gente se depara com o showcase, se depara com novas bandas. Então existe uma articulação internacional”.