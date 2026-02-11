Rec-Beat 30 anos: Gutie celebra maturidade do festival

A- A+

Criado em meio à efervescência cultural do movimento manguebeat, nos anos de 1990, o Rec-Beat chega em 2026 à sua histórica 30ª edição, consolidado como um dos mais perenes e importantes festivais de música do Brasil e janela visionária de intercâmbio cultural e pluralidade.



Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, Antonio Gutierrez, o Gutie, idealizador, fundador e curador do evento, faz um balanço das três décadas do festival que revelou dezenas de artistas e trouxe a música produzida em diversas partes do mundo para o Carnaval do Recife.



Apesar da curiosa “edição zero” em São Paulo, em 1994, o Rec-Beat estreou oficialmente no Centro Cultural Luiz Freire, em Olinda, em 1996. Depois, migrou para a Rua da Moeda e, posteriormente, para o Cais da Alfândega, no coração do Bairro do Recife - onde segue sendo realizado até hoje.



A chegada ao Recife do jornalista Gutierrez, paulista de Bariri, enviado à capital pernambucana como correspondente da Gazeta Mercantil, no final de 1989, o colocou como observador e depois articulador da inquieta produção musical recifense dos anos 1990, quando o movimento Manguebeat, liderado por nomes como Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A, levava Pernambuco ao mapa da música contemporânea brasileira.

Totalmente integrado à articulação internacional de festivais de música, o Rec-Beat participa ativamente de feiras e redes de música pelo mundo. Nesta edição especial de 30 anos, foi anunciado um desdobramento do festival, o lançamento de Moritz, novo projeto dedicado exclusivamente à música eletrônica.



Rec-Beat 30 anos

“É uma coisa realmente muito gratificante. A gente nem perseguia isso, porque fazemos o festival ano após ano. A cada ano a gente tem uma dedicação, foca naquilo e quando vê, já fez. Depois chega o outro ano, e quando vê, já fez! E quando a gente olha, já estamos chegando nos 30. A gente construiu, ao longo desse tempo, uma identidade muito própria. Tem um conceito muito bem definido, acho que temos alguns posicionamentos, algumas conquistas de quando o festival foi pioneiro e abriu caminhos.”

Resistência

“Quando começou com o festival, lá atrás, essa ideia de diversidade, de pluralidade que passamos a adotar ainda causava estranheza. Eu lembro que, no começo, a gente sofria resistência ao nosso palco porque, entre aspas, 'não era do Carnaval'. Algumas pessoas achavam que o festival meio que desvirtuava do objetivo da festa, mas desde o início eu tinha muita convicção do que estava fazendo, porque eu entendia que a minha leitura do Carnaval era uma leitura de celebração. Hoje, se você olhar, houve uma ‘Rec-beatização’. O Carnaval tem dezenas de palcos que não existiam quando a gente começou e muitos deles emulam o Rec-Beat, meio que copiam ou tentam adotar essa fórmula.”

Palco do Rec-Beat tem ocupado o Cais da Alfândega, no Bairro do Recife | Foto: Ariel Martini/Divulgação

“Você tem ali uma manifestação plural, múltipla. Uma manifestação cultural em todas as vertentes que está na DNA do Carnaval, de certa forma. Então a gente levou para o palco essa diversidade, esse olhar múltiplo para as coisas. A diferença era que você não estava na rua numa troça, você não estava num bloco, estava em cima de um palco [...]. O território era outro, mas a essência era a mesma”.



Olhar o mundo

“Chegamos com essa coisa pioneira em ter um palco dentro da folia contemplando toda essa diversidade e celebração que é o Carnaval. Depois, a gente começou a olhar para o evento que tinha surgido muito dentro de uma cena musical, nos anos de 1990. E a gente começou a chegar em outras regiões do Brasil. Nessa fase, a gente introduziu o Pará, a Bahia [e estados de] outras outras regiões na nossa programação. Além da América Latina, a gente começou a acrescentar a África e países do Sul Global, ou seja, a gente tem um olhar periférico. Somos pioneiros, por exemplo, em programar o brega funk, que não se programava. E acho que isso é resultado de uma coisa que eu gosto de fazer que é esse olhar periférico.”

“Pará e Bahia que são polos culturas incríveis e de uma produção musical absurda que está sempre no Rec-Beat por esse motivo. Fora as outras regiões do Brasil que a gente começou a olhar também. Depois, a gente foi olhando para América Latina e somos pioneiros nisso. Acho que há 20 anos que comecei a viajar e a investigar a produção musical latino-americana, às vezes em países até próximos que a gente não tem conhecimento”.

Periferia no radar

“O sucesso do festival é resultado de uma coisa que eu gosto de fazer, que é ter esse olhar periférico, olhar para regiões e não só Brasil, não só Recife, mas olhar para lugares que não são contemplados, mas que têm ali uma produção incrível e, que com o tempo, essa produção acaba se tornando e se deslocando para o centro. Sai da periferia e vai para o centro e aí acaba sendo incorporada de uma forma mais abrangente.”



Vitrine

“Tem banda da Colômbia que eu trouxe para o Rec-Beat que hoje é gigante na Colômbia. Do Chile, a mesma coisa. Aí a gente tem o Norte da África que são contemporâneos, que são pessoas que estão fazendo um trabalho, de tradição e ao mesmo tempo, contemporâneo”.

“Quando eu comecei a circular, percebi que eu queria fazer chegar na América Latina, chegar na África. A primeira coisa foi ir a um evento na Argentina, o Mercado de Música [Patagônico], e ali começou toda construção de uma rede”



“Hoje eu faço parte de uma de um comitê internacional artístico de um evento na África, vou constantemente a convite de festivais, e feiras nacionais e internacionais, lá é onde a gente se depara com o showcase, se depara com novas bandas. Então existe uma articulação internacional”.



