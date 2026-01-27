Ter, 27 de Janeiro

Carnaval 2026

Rec-Beat anuncia primeiras atrações da edição histórica de 30 anos; confira

NandaTsunami e Ghetto Kumbé estão confirmadas na edição especial comemorativa pelos 30 anos do festival, que acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro

Rec-Beat 30 anos: NandaTsunami e Ghetto Kumbé estão confirmadas na edição especial Rec-Beat 30 anos: NandaTsunami e Ghetto Kumbé estão confirmadas na edição especial  - Foto: Beatriz Pannaim?Kata Garcés/Divulgação

Os primeiros nomes da edição especial comemorativa pelos 30 anos do Rec-Beat foram anunciados pelo festival, nesta terça-feira (27). NandaTsunami, revelação do rap nacional e o trio colombiano etnofuturista Ghetto Kumbé estão confirmados na programação, que acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro, no Cais da Alfândega.

A edição histórica de 30 anos do festival celebrará a trajetória do evento e sua vocação para a experimentação e o diálogo entre diferentes cenas e territórios musicais.

Sobre as atrações
Revelação do rap nacional contemporâneo, a MC e compositora NandaTsunami mistura funk mandelão e trap em uma sonoridade que transita entre o hip hop, house e afrobeat.

Em seu elogiado álbum lançado no ano passado, É disso que eu me alimento, a artista constrói uma narrativa íntima e pulsante sobre desejo, dor, memória e afetos de uma mulher intensa. Revelada com o EP Tsunami Season, Nanda aprofunda sua identidade artística em um trabalho mais denso, que marca uma nova fase em sua trajetória.

NandaTsunami é uma revelação brasileira do rapNandaTsunami mistura funk mandelão e trap no repertório | Foto: Beatriz Pannaim/Divulgação

Diretamente da Colômbia, Ghetto Kumbé sobe ao palco do Rec-Beat reafirmando a proposta da curadoria do festival em investigar a produção afro-ibero-americana e de ser uma plataforma de descobertas para o público.

O trio é reconhecido internacionalmente por seu projeto afrofuturista que mistura percussões afro-caribenhas e afro-colombianas, música eletrônica, referências africanas e um forte discurso político e social. A apresentação conta com apoio do Programa Ibermúsicas, através da Funarte, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Com visual marcante formado por máscaras etnofuturistas fluorescentes e um show ritualístico, o grupo já passou por grandes festivais como Glastonbury (Reino Unido), Roskilde (Dinamarca) e Transmusicales (França), além de turnês por toda a Europa e América Latina.
 

Ghetto KumbéTrio colombiano Ghetto Kumbé e seu visual marcante formado com máscaras etnofuturistas |  Kata Garcés/Divulgação


Rec-Beat 30 anos 
Comemorando 30 anos em 2026 como um dos mais importantes festivais de música do país, o Rec-Beat se consolidou como um espaço de celebração de diferentes cenas musicais, com atenção especial aos sons da América Latina, Caribe, África e Europa. 

Fundado em 1995 pelo jornalista e produtor cultural Antonio Gutierrez, o Rec-Beat acompanhou as diversas transformações na música nacional e mundial e foi um catalisador de mudanças no cenário local, sempre apostando em novas sonoridades de artistas dos mais diversos estilos.

O Rec-Beat também circulou por outras cidades ao longo dessas três décadas, com edições em São Paulo, Salvador, Fortaleza, Caruaru e João Pessoa. Em 2023, o festival foi reconhecido com o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. 
 

Identidade Visual do Rec-Beat 2026

O Festival Rec-Beat 2026 tem patrocínio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife e Uninassau. Apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, Funarte através do Programa Ibermúsicas, Consulado Geral da Alemanha no Recife. Festival filiado à Abrafin e Adimi.

Realização da Rec-Beat Produções, Leão Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal via Lei de Incentivo à Cultura.

A programação completa será divulgada em breve na página do Rec-Beat no Instagram (@recbeatfestival) e demais redes sociais.

*Com informações da assessoria

SERVIÇO:
Festival Rec-Beat 2026 - 30 anos
Quando: 14 a 17 de fevereiro, a partir das 19h
Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife
Acesso gratuito

 

