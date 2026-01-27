A- A+

Carnaval 2026 Rec-Beat anuncia primeiras atrações da edição histórica de 30 anos; confira NandaTsunami e Ghetto Kumbé estão confirmadas na edição especial comemorativa pelos 30 anos do festival, que acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro

Os primeiros nomes da edição especial comemorativa pelos 30 anos do Rec-Beat foram anunciados pelo festival, nesta terça-feira (27). NandaTsunami, revelação do rap nacional e o trio colombiano etnofuturista Ghetto Kumbé estão confirmados na programação, que acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro, no Cais da Alfândega.

A edição histórica de 30 anos do festival celebrará a trajetória do evento e sua vocação para a experimentação e o diálogo entre diferentes cenas e territórios musicais.

Sobre as atrações

Revelação do rap nacional contemporâneo, a MC e compositora NandaTsunami mistura funk mandelão e trap em uma sonoridade que transita entre o hip hop, house e afrobeat.



Em seu elogiado álbum lançado no ano passado, É disso que eu me alimento, a artista constrói uma narrativa íntima e pulsante sobre desejo, dor, memória e afetos de uma mulher intensa. Revelada com o EP Tsunami Season, Nanda aprofunda sua identidade artística em um trabalho mais denso, que marca uma nova fase em sua trajetória.

NandaTsunami mistura funk mandelão e trap no repertório | Foto: Beatriz Pannaim/Divulgação

Diretamente da Colômbia, Ghetto Kumbé sobe ao palco do Rec-Beat reafirmando a proposta da curadoria do festival em investigar a produção afro-ibero-americana e de ser uma plataforma de descobertas para o público.



O trio é reconhecido internacionalmente por seu projeto afrofuturista que mistura percussões afro-caribenhas e afro-colombianas, música eletrônica, referências africanas e um forte discurso político e social. A apresentação conta com apoio do Programa Ibermúsicas, através da Funarte, Ministério da Cultura e Governo Federal.



Com visual marcante formado por máscaras etnofuturistas fluorescentes e um show ritualístico, o grupo já passou por grandes festivais como Glastonbury (Reino Unido), Roskilde (Dinamarca) e Transmusicales (França), além de turnês por toda a Europa e América Latina.



Trio colombiano Ghetto Kumbé e seu visual marcante formado com máscaras etnofuturistas | Kata Garcés/Divulgação



Rec-Beat 30 anos

Comemorando 30 anos em 2026 como um dos mais importantes festivais de música do país, o Rec-Beat se consolidou como um espaço de celebração de diferentes cenas musicais, com atenção especial aos sons da América Latina, Caribe, África e Europa.



Fundado em 1995 pelo jornalista e produtor cultural Antonio Gutierrez, o Rec-Beat acompanhou as diversas transformações na música nacional e mundial e foi um catalisador de mudanças no cenário local, sempre apostando em novas sonoridades de artistas dos mais diversos estilos.



O Rec-Beat também circulou por outras cidades ao longo dessas três décadas, com edições em São Paulo, Salvador, Fortaleza, Caruaru e João Pessoa. Em 2023, o festival foi reconhecido com o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.



O Festival Rec-Beat 2026 tem patrocínio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife e Uninassau. Apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, Funarte através do Programa Ibermúsicas, Consulado Geral da Alemanha no Recife. Festival filiado à Abrafin e Adimi.



Realização da Rec-Beat Produções, Leão Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal via Lei de Incentivo à Cultura.



A programação completa será divulgada em breve na página do Rec-Beat no Instagram (@recbeatfestival) e demais redes sociais.

*Com informações da assessoria



SERVIÇO:

Festival Rec-Beat 2026 - 30 anos

Quando: 14 a 17 de fevereiro, a partir das 19h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Acesso gratuito





