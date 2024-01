A- A+

Carnaval 2024 Rec-beat anuncia programação completa para a edição de 2024; confira as atrações e horários Line up inclui novos talentos locais, nomes nacionais, DJs e artistas internacionais que estreiam no Brasil

O festival Rec-beat anunciou, nesta quarta-feira (30), a programação completa da edição de 2024, que integra o Carnaval do Recife. O line-up conta com 24 atrações entre novos talentos locais, nomes nacionais, DJs e artistas internacionais que estreiam no Brasil. A programação é gratuita e vai ser oferecida no Cais da Alfândega durante os quatro dias da folia.

Realizado pela Rec-Beat Produções e Leão Produções, o Festival Rec-Beat é filiado à Abrafin e Adimi e conta com patrocínio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife e apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, Embaixada da Espanha no Brasil, Consulado Geral da Alemanha no Recife, Consulado Geral da França em Recife.

Confira a programação completa:



Sábado (10/2)

19h00 - Bj3 (PE)

19h30 - Loa Malbec (Colômbia)

20h40 - Ivyson (PE)

21h50 - Walter de Afogados (PE)

23h10 - Dj k o Bruxo (SP)

00h30 -vandal (BA)

Domingo (11/02)

19h00 - Kai (PE)

19h30 - Nailson Vieira (PE)

20h40 - Mateus Fazeno Rock (CE)

21h50 - Ebony (RJ)23h10 - Asna (Costa do Marfim)

00h30 - Rico Dalasam (SP)

Segunda (12/02)

19h00 - Dandarona (PE)

19h30 - Yannara (PE)

20h40 - Niño de Elche (Espanha)

21h50 - Pö (Gana)

23h10 - Ana Frango Elétrico (RJ)

00h30 - Letrux (RJ)

Terça (13/02)

19h00 - Geni (PE)

19h30 - Afoxé Filhos de Dandaluna (PE)

20h40 - Echoes Of Zoo (Bélgica)

21h50 - Sarah Farina (Alemanha)

23h10 - Ácido Pantera (Colômbia)

00h30 - Urias (MG)

SERVIÇO

Festival Rec-beat 2024

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Quando: 10 a 13 de fevereiro a partir das 19h

Quanto: Acesso gratuito

