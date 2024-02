A- A+

Carnaval 2024 Rec-Beat chega aos 28 anos e mantém frescor do início; confira o line-up Festival terá programação gratuita de 10 a 13 de fevereiro, no Cais da Alfândega

Um dos festivais mais aguardados de Pernambuco, o Rec-Beat que, em 2024 entra em sua 28ª edição, com programação de 10 a 13 de fevereiro no Cais da Alfândega, Bairro do Recife, demarca um território à parte no Carnaval do Estado.

Declarado Patrimônio Imaterial pela cidade do Recife, o Rec-Beat é conhecido pela curadoria musical fora da curva, não somente apresentando artistas e sonoridades pouco ouvidas localmente, mas ainda por celebrar gente que foi se perdendo na memória do brasileiro, mas que carregam a importância de ícones da cultura nacional.



"O público pode esperar o inesperado. Este ano temos alguns nomes conhecidos, muitas bandas lançando trabalhos novos com shows inéditos. Há também o recheio do festival composto por atrações locais, nacionais e internacionais desconhecidas, que dão sabor muito especial a esta edição", comenta o fundador do evento, Antonio Gutierrez, mais conhecido como Gutie.

"O Rec-Beat atua como uma extensão da folia, um elemento importante na construção da diversidade do nosso carnaval. Apresenta uma programação que remete à modernidade e novas tendências, sem deixar de lado a tradição. Para além da diversão, o Rec-Beat propõe uma abordagem musical que estimula novas experiências, atua como espaço para projeção de novos nomes e reforça o caráter democrático e libertário do Carnaval", continua Gutie.

Balanço

Quando se trata de um festival cuja prerrogativa é inovação, o passar do tempo pode ser um dos maiores desafios para manter o frescor inicial da ideia. Mas o Rec-Beat não esmorece em manter o prumo do pioneirismo e, aos quase 30 anos de existência, continua entregando um line-up instigante.



A viabilização comercial é outro ponto nelvrágico do evento - já que o festival é gratuito.



"Passados 28 anos, podemos dizer que o Rec-Beat é um festival pioneiro e inovador que ainda consegue manter seu frescor. Surgiu numa época em que eram raros os festivais, 'onde tudo era mato', como se diz... E serviu e ainda é adotado como referência para muitos outros festivais. Hoje, é um festival icônico que, a cada edição, supera o desafio de se manter um passo à frente em sua proposta curatorial, que exige uma certa ousadia e muito trabalho. Por ser um evento gratuito, enfrenta um outro grande desafio que é conseguir apoio e patrocínio para sua viabilização. O financiamento do festival é um tema que exige muito da gente. Nesta edição temos patrocínio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR), apoio da Fundarpe, da Uninassau e de instituições internacionais. Estamos com o projeto aprovado na Lei Rouanet apto para captação, o que nos abre novas possibilidades para o próximo ano", continua Gutie.



