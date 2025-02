A- A+

Carnaval Rec-Beat de 2025 anuncia programação completa; confira as atrações do festival O festival conta com atrações brasileiras e internacionais, entre elas Uana, Yago Oproprio, Crizin da Z.O., Duquesa, Os Garotin, Tássia Reis e Banda Uó

O festival Rec-Beat, patrimônio cultural e imaterial do Recife, anunciou nesta quinta (20) a programação completa da edição de 2025.

Contando com uma mistura do pop brasileiro e atrações internacionais, o line-up conta com artistas como Uana, Yago Oproprio, Crizin da Z.O., Duquesa, Os Garotin, Tássia Reis e Banda Uó.

O Festival Rec-Beat 2025 tem patrocínio da FCCR/Secretaria de Cultura/Prefeitura do Recife e Livelo. Com o apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, é uma realização da Rec-Beat Produções, Leão Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal - Lei de Incentivo à Cultura.



Conectando territórios

De acordo com o idealizador e curador do Rec-Beat, Antonio "Gutie" Gutierrez, o festival é um espaço de resistência e renovação, conectando os territórios por meio da arte e música.

O idealizador ainda reforça a importância do festival Rec-Beat, com sua programação gratuita: "O festival celebra a diversidade, com uma programação gratuita e inclusiva, que aposta em diferentes formas de expressão, sem perder de vista a tradição, mantendo-se fiel à sua essência e relevância no cenário musical contemporâneo", diz o curador.

Confira a programação completa:



Sábado (1/03)

19h00 - DJ Boneka (PE)

19h30 - Carla Alves (PE)

20h40 - Mago de Tarso (PE)

21h50 - Yudith Rojas (Cuba) & Niccole Meza (Venezuela)

23h10 - Crizin da Z.O. (RJ)

00h30 - Yago Oproprio (SP)

Domingo (2/03)

19h00 - GabNaja (PE)

19h30 - Afoxé Aganjú Aséobà (PE)

20h40 - Lander & Adriaan (Bélgica)

21h50 - Getúlio Abelha (CE)

23h10 - Catu Diosis (Uganda)

00h30 - Os Garotin (RJ)

Segunda (3/03)

19h00 - DJ Vibra (PE)

19h30 - UANA (PE)

20h40 - Maria Esmeralda - Thalin, VCR Slim, Cravinhos, iloveyoulangelo, Pirlo (SP)

21h50 - Enkelé (Colômbia)

23h10 - Pongo (Angola)

00h30 - Banda Uó (GO)

Terça (4/03)

19h00 - Camila Paz (PE)

19h30 - Matheus de Bezerra (PE)

20h40 - Baile do Mestre Cupijó (PA)

21h50 - Tássia Reis (SP)

23h10 - Nídia (Portugal)

00h30 - Duquesa (BA)

SERVIÇO

Festival Rec-Beat 2025

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Quando: 1 a 4 de março

Acesso gratuito

