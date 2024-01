Rec-Beat divulga identidade visual e anuncia datas desta edição

A- A+

Falta pouco mais de 1 mês para a 28ª edição Rec-Beat, festival de música plural que acontece durante o Carnaval recifense. E foram divulgadas, nesta segunda (8), as datas em que acontece o evento – de 10 a 13 de fevereiro – e sua a identidade visual, criada pelo artista plástico recifense Afro’G.

O Rec-Beat já é tradição para quem busca, no meio da Folia de Momo do Recife, uma programação diferente da habitual, com artistas das mais diversas cenas – rock, hip hop, MPB, pop, eletrônico, cultura popular etc. –, nacionais e internacionais. Em mais um ano, o festival ocupa o Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, entre os dias 10 (sábado) e 13 (terça) de fevereiro.

Identidade visual do Rec-Beat 2024 assinada pelo artista plástico Afro'G | Imagem: Reprodução

Quem assina a identidade visual desta 28ª edição é o artista plástico e grafiteiro recifense Afro’G, que combina elementos futuristas, negritude e vivências periféricas. Para ilustrar o festival, o artista buscou explorar as intersecções entre a cultura Hip Hop e as particularidades da sua criação artística.

A programação será divulgada em breve.

Patrimônio

É importante lembrar que o Rec-Beat recebeu, no fim de 2023, o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife, proposto pela vereadora Cida Pedrosa, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito João Campos.

O título veio em reconhecimento pela trajetória de quase três décadas de fomento da música na cidade, que extrapola fronteiras nacionais e internacionais.

Veja também

BBB 24 Semelhança entre Compadre Washington e Lucas Henrique, candidato ao BBB 24, chama atenção nas redes