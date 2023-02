A- A+

CARNAVAL 2023 Rec-Beat: festival anuncia programação completa; saiba quais são as atrações Festival Rec-Beat acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro no Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Com as atrações internacionais já divulgadas e com o Conde Só Brega garantido na line-up, o Festival Rec-Beat anunciou nesta segunda-feira (13) a programação completa da edição 2023, marcada para os dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro no Cais da Alfândega, Bairro do Recife.



Pouco mais de 20 atrações estarão no palco do festival, entre elas Bala Desejo, Mestre Ambrósio, Deize Tigrona, Batalha da Escadaria e Getúlio Abelha.



Confira a programação em cada dia do Rec-Beat:

Sábado, 18 de fevereiro

19h - DJ roupaspreta (SE/PE)

19h30 - Vitória do Pife (PE)

20h40 - Purahéi Soul (Paraguai)

21h50 - Bela Maria (PE)

23h10 - Joe Silhueta (DF)

0h25 - Conde Só Brega (PE)



Domingo, 19 de fevereiro

19h - Makeda (PE)

19h30 - Afoxé Omô Nilê Ogunjá (PE)

20h40 - Joyce Alane (PE)

21h50 - Djely Tapa (Mali)

23h10 - Deize Tigrona & Mu540 (RJ/SP)

0h25 - Getúlio Abelha (CE)

Segunda-feira, 20 de fevereiro

19h - Calani (PE)

19h30 - BARATINO LOKO com Laryssa Real, MC CH da Z.O, Mun Há e Marley no Beat (PE)

20h40 - Slipmami (RJ)

21h50 - Simon Winsé (Burkina Faso)

23h10 - Suratas do Tapajós (PA)

0h25 - Mestre Ambrósio (PE)

Terça-feira, 21 de fevereiro

19h - DJ MX (PE)

19h30 - Batalha da Escadaria (PE)

20h40 - MC Marechal (RJ)

21h50 - Kizaba (Congo)

23h10 - O. (Reino Unido)

