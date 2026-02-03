A- A+

CARNAVAL 2026 Rec-Beat anuncia projeto dedicado à música eletrônica em sua edição de 30 anos Com DJs locais, nacionais e internacionais, Moritz ocupa a programação do festival no sábado de Carnaval

O Rec-Beat anunciou uma novidade para a edição histórica de 30 anos do festival, que ocupa o Cais da Alfândega durante o Carnaval. O Moritz, novo projeto dedicado exclusivamente à música eletrônica, fará sua estreia na noite do sábado (14).

A programação, que abre espaço para DJs locais, nacionais e internacionais, tem curadoria assinada por Paulete Lindacelva. O line-up traz artistas que pensam a pista como território político e estético.

Um dos nomes confirmados é o do carioca Carlos do Complexo, que mistura R&B, funk carioca e músicas africanas em seu trabalho. Outro destaque é o duo paulista SPHYNX, formado por Márcio Vermelho e Pedro Zopelar.



A produtora paraense LofiHouseBoy representa o novo “rock doido” nortista, transitando entre tecnomelody, futurebrega e eletrônica. Davs, DJ e performer pernambucana, marca presença com sets acompanhados de dança e performance.

Convidada internacional da programação, a colombiana Piolinda Marcela mistura cumbia, reggaeton e latin club com humor e cultura queer. O Festival Rec-Beat acontece de 14 a 17 de fevereiro.

Serviço:

Moritz

Quando: 14 de fevereiro, a partir das 18h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Gratuito



*Com informações da assessoria de imprensa

