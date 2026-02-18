A- A+

CARNAVAL 2026 Rec-Beat publica nota de repúdio denunciando ação da polícia contra público do festival A Polícia Militar teve atuação criticada durante o show do rapper Djonga, na última terça (17)

Na última noite oficial de Carnaval, nesta terça (17), o polo do Rec-Beat, no Cais da Alfândega, Bairro do Recife, viveu um episódio de violência policial durante a apresentação do rapper mineiro Djonga.

O festival publicou, em suas redes sociais, nesta quarta (18), uma nota de repúdio, denunciando a ação dos “agentes de segurança pública” contra o público que assistia ao show, em especial durante uma “roda punk” – algo comum em qualquer show de som mais pesado, energético.

Em trecho da nota, o Rec-Beat, que chegou à 30ª edição em 2026, diz que o público não provocou nenhum incidente durante os quatro dias de festival:

“Nesta edição comemorativa, que reuniu milhares de pessoas em todas as noites de programação, não houve registro de qualquer incidente protagonizado por frequentadores do evento até o momento da intervenção policial.”

Em outro trecho da nota, o festival se solidariza com as pessoas que foram agredidas e reforça que compreende a importância da garantia de segurança pública, mas, que estas devem se dar em respeito a direitos fundamentais:

“Nos solidarizamos com as pessoas agredidas.

Repudiamos todo e qualquer ato de violência.

Entendemos que a garantia da segurança pública deve estar alinhada ao respeito aos direitos fundamentais, à integridade física das pessoas e à preservação do caráter cultural e democrático de um evento dessa magnitude.”

O rapper Djonga também se manifestou sobre o ocorrido, publicando, em seu Instagram, o momento em que ele próprio intervém, falando diretamente às forças de segurança que a roda punk faz parte dos seus shows e que não representa nenhuma violência por parte do público.

Encerrando a nota, o festival destaca que irá tomar as medidas necessárias para apuração dos fatos:

“Informamos que o festival adotará as medidas cabíveis e aciona as instâncias competentes para que os fatos sejam devidamente apurados”

Um vídeo enviado à reportagem mostra cenas do momento da ação dos policiais militares, como, por exemplo, uma pessoa sendo encurralada contra a grade da área reservada a PCDs e agredida, com cacetetes, por quatro agentes, conhecidos popularmente como "laranjinhas".

O que dizem a PM-PE e a SDS-PE

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco enviou nota de resposta sobre o episódio. Confira abaixo:

"A Polícia Militar informa, através do BPTur, que de acordo com o histórico do Boletim de Ocorrência, a equipe policial interveio inicialmente para cessar uma "ocorrência de vias de fato envolvendo diversos indivíduos" que estariam cercando a patrulha que atendia a situação no local. Foi necessário o uso "moderado e progressivo da força" para conter o tumulto, garantir a integridade física da equipe e realizar a prisão de um indivíduo que resistia ativamente. Uma pessoa foi conduzida por desacato e resistência. Vale ressaltar que qualquer cidadão que se sentir prejudicado por ações ou atos de um policial militar pode recorrer às esferas correcionais através da Corregedoria-geral ou da própria corporação, destacando que já se foi instaurado procedimento cabível na Corregedoria para apuração do caso."

Já a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), também procurada pela reportagem, acrescentou às informações repassadas pela PM-PE:

"A Polícia Civil de Pernambuco registrou a prisão em flagrante delito do homem de 26 anos por desacato e resistência, na 1ª Delegacia da Rio Branco. Um inquérito policial foi instalado.



A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social iniciou uma Investigação Preliminar por meio do qual as informações serão verificadas. O Órgão Correcional acrescenta que até o presente momento não foi procurado para registro da situação, ao tempo em que ressalta o funcionamento ininterrupto do seu setor de Ouvidoria, 24 horas, inclusive finais de semana e feriados (Presencialmente: Avenida Conde da Boa Vista, nº 428 - Boa Vista, Recife/PE - Por telefone/WhatsApp: (81) 3184-2714 - Por email: [email protected])"



Veja também