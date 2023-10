A- A+

REC'N'PLAY REC 'n' Play 2023 encerra sua programação neste sábado (21); confira Carnaval do Conhecimento tomou conta das ruas do Bairro do Recife e termina com atrações mais voltadas para o público infantil

Durante os quatro dias de duração, o REC 'n' Play contou com mais de 600 atividades gratuitas, desde debates sobre tecnologia e inovação até brincadeiras para as crianças. Neste sábado (21), o evento encerra sua programação com aulões para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), palestras e campeonato de games.

Criado em 2017 pelo Porto Digital, o evento conta com quatro eixos: Tecnologia, Cidades, Economia Criativa e Empreendedorismo, somando palestras, debates, rodadas de negócios, oficinas e exposições, além de programação de shows e entretenimento para todas as idades.

Este ano de 2023 o festival traz como temática "Pontes para Conectar as Margens", como explica Daniel Paixão, coordenador do projeto Hub.Periférico e presidente do Fruto de Favela, que, este ano, é curador oficial do Rec ‘n’ Play.

"Ele [REC 'n' Play], para mim, é uma oportunidade de trazer pessoas jovens e periféricas para estarem nesse lugar ocupando o espaço aqui no centro. Como palestrante eu pude estar dialogando no palco do Sebrae sobre cidades e comunidades sustentáveis que se conectam com o tema principal do evento. Assim, eu consegui trazer essas pessoas de diferentes periferias daqui de Pernambuco para apresentar soluções climáticas a partir de uma ação e projeto desenvolvido com a embaixada Britânica em parceria com a prefeitura do Recife. A gente trouxe soluções para que a gente pudesse ampliar o investimento socioambiental para que eles possam transformar seus territórios em potencias", conta Daniel em entrevista para a Folha de Pernambuco.

O estudante de jornalismo de 22 anos continua: "Em 2019 eu era um mero espectador que vinha aqui para gerar conexões com as pessoas e apresentar meus projetos e conseguir uma oportunidade. Hoje, estou como curador e essa oportunidade está impulsionando o que a gente já faz nos territórios reconhecendo as boas práticas para que as pessoas possam ser cada vez mais inspiradas pa ra levar as transformações da periferia para o centro".

Para toda a família

Mantendo o foco na infância, o quarto e último dia contou com a roda de diálogo “Como pensar uma cidade boa para as crianças?”. O debate aconteceu pela manhã, na galeria da Livraria Jaqueira, e teve as participações de Luciana Lopes, responsável pela Secretaria Executiva da Primeira Infância do Recife, e Camila Lopes, gestora de projetos em Primeira Infância da Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries).

“Se uma cidade é boa para uma criança, ela é boa para todos, por isso a gente desenvolve projetos pensando nas crianças e com uma linguagem acessível para integrar essas crianças nos projetos da prefeitura e da cidade”, declarou Camila Lopes.

No mesmo dia, o Colorir Recife transformou a rua Marquês de Olinda em um verdadeiro quadro de arte. As crianças pintaram espaços e ruas no perímetro do festival. Em paralelo, na avenida Rio Branco, toma conta apresentação com instrumentos e clarinete e espetáculo circense "O Circo Chegou", com o Palhaço Palito. Já na Casa Zero acontece uma oficina de dança com a bailarina e passista de frevo Mieja Cabral Chang.

Espaço Geek

Pelos polos do REC 'n' Play é possível encontrar diversos arcades com jogos retrôs, oficina de robôs e filas para jogar Just Dance, mas é na Arena Rec 'n' Nerdeland onde está concentrada as principais atrações do mundo nerd. Entre elas estão bonecos em tamanho real do Deadpool e do Batman para os fãs tirarem fotos; consoles com Mario Kart e Fifa; espaço para experimentar games de realidade virtual; além de diversos arcades com jogos de luta clássicos.

A atração principal do local é o jogo League of Legends. Um telão exibe uma live do jogador profissional do CBLol Micael Rodrigues, mais conhecido como Micão. Esta tela irá transmitir ao vivo a final do campeonato que acontece na sala ao lado. A partida será entre a Comando Nerd E-Sports e Net Speed Telecom, e terá narração da streamer Xampoo do Banho.

"Hoje está bem acirrado comparado com os jogos de ontem. Eu já acompanhei esses jogadores e a partida só tem gente do diamante para cima e será um tipo de jogo mais parecido com os da LCK [campeonato coreano], por exemplo, ou seja jogos mais demorados e gameplay elevada", antecipa Xampoo.



