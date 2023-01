A- A+

bbb 23 Recado de Tadeu, choro de Bruna e desculpas de Gabriel: o que rolou na madrugada do BBB 23 A primeira noite primeiro paredão do programa rendeu grandes emoções

Os participantes do BBB 23 tiveram uma madrugada agitada no pós-paredão deste domingo (22). O recado de Tadeu Schmidt no programa ao vivo sobre a relação de Bruna Griphao e Gabriel foi um dos principais assuntos na casa. "Antes da gente falar de Monstro e Paredão, tenho umas coisinhas para falar com vocês. Não é um diálogo, é um toque", iniciou Tadeu.

Em seguida, o apresentador citou duas frases ditas dentro da casa sobre o casal e continuou: "'Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados".

Tadeu finalizou o recado falando uma frase que Gabriel disse para Bruna. Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'"."Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", avisou o apresentador.

Assim que Tadeu saiu do ar, Gabriel chamou Bruna para conversar no corredor. Por lá, ele questionou se a atriz: "A gente tem uma conexão tão boa, de brincadeira. Você se sente numa relação tóxica?” Griphao nega e Gabriel continua:“Então, eu acho que você tem que deixar isso bem claro. Eu não entendi. Eu tô quase passando mal, porque isso não condiz comigo". Em seguida, o brother chora deitado no chão da sala de estar.

Gabriel pede desculpas

Depois do programa terminar, Gabriel foi para o Quarto Deserto e continuou chorando. Depois de refletir sobre o discurso do apresentador, o modelo se desculpou com Bruna. Ele assumiu que disse coisas ruins, mas afirmou que nunca faria algo contra a atriz, como lhe dar uma cotovelada. "Se eu fosse seu pai, sua mãe ou seu irmão, eu derrubaria essa casa pra te buscar e te proteger. Eu tenho irmãs e sei como eu lidaria com isso", disse ele.

"Não se comprometa. Eu não quero que você se sinta culpada, porque a responsabilidade é 100% minha. Eu não sou essa pessoa, isso nem deveria ter saído da minha boca. Nem deveria ter passado pela minha cabeça ou saído da minha boca", continuou Gabriel. Ao fim do papo, os dois concordaram em ficar separados por um tempo. O rapaz também conversou com Paula, sua dupla de entrada na casa, e pediu para a biomédica se afastar dele por um tempo, mas ela negou.

Briga entre Larissa e Key Alves

Larissa e Key protagonizaram uma breve discussão após a primeira formação de Paredão. A atleta foi indicada à berlinda pelas líderes da semana, Larissa e Bruna, junto com sua dupla, Gustavo. "Em nenhum momento você veio falar comigo. Agora você falar que eu não fui falar com você, eu não fui mesmo", disse Key. Em seguida, Larissa rebateu: "Eu sinto que tu deu abertura pros meninos, e pra mim tu não deu nenhuma abertura. Eu comecei a notar que tu não era quietinha, porque com todo mundo tu conversa e comigo não".

Participantes refletem sobre recado de Tadeu

Fred Nicácio, Key Alves, Domitila, Cezar e Gustavo se reuniram no quarto Fundo do Mar, longe dos seus rivais, e refletiram sobre o recado de Tadeu sobre o relacionamento de Bruna e Gabriel dentro da casa. "Com isso não se brinca. Vocês têm noção do quanto de mulher que apanha lá fora?", questionou Key. "E isso é violência psicológica. Tem muitas mulheres que não deixam o marido porque têm medo desse tipo de coisa", completou Domitila.

Bruna fala sobre antigos relacionamentos

Durante uma conversa com Aline Wirley, Amanda, Larissa e Tina, Bruna confessou que já teve relacionamentos tóxicos e disse estar triste por tolerar algo que acredita ser errado. "Eu não queria expor isso aqui, mas na minha vida eu já vivi muitos relacionamentos abusivos, do tipo com agressão, ameaças", disse. "Eu fico muito triste de estar passando esse exemplo de estar tolerando uma coisa que é errado. Eu não enxergo o Gabriel dessa forma", completou a atriz.

Gabriel afirma que quase desistiu do programa

Em um papo com Aline e Paula, Gabriel contou que sentiu vontade de desistir do reality após a fala de Tadeu. "Queria ir embora na hora, ver minha mãe e minhas irmãs, era o que eu tava pensando. Foi uma descarga de emoções terríveis. Só consegui pensar na minha irmãzinha, no exemplo que passei para ela, só isso", disse.

Veja também

bbb 23 Primeiro paredão do BBB 23 está formado: qual dupla deve ir para o Quarto Secreto?