A- A+

BBB 24 Recado do Big Boss agita casa do BBB 24; confira o momento O comunicado foi um reforço para os participantes, após Yasmin ter adotado uma estratégia de perder estalecas, deliberadamente

A casa do Big Brother Brasil 24 recebeu um chamado de atenção do Big Boss, na tarde desta quarta-feira (28). Após Yasmin Brunet perder o Raio-X nesta manhã, a modelo iniciou uma revolta para deixar todos os participantes no Tá Com Nada, depois que perdeu 500 estalecas.

A estratégia consistia na modelo continuar perdendo estalecas, desta vez de forma proposital, o que deixou os brothers do grupo VIP indignados.

Confira o recado do Big Boss:

"Atenção todos! Para encerrar o assunto. Infringir qualquer regra do programa das quais vocês conhecem muito bem, deliberadamente de propósito, é passível de eliminação. Fim do assunto. Sigam o jogo de vocês."



A reação da Pitel, Yasmin e Lucas com o esporro do BigBoss. #BBB24



https://t.co/nw6GvGaNd1 — Dantas (@Dantinhas) February 28, 2024

Veja também

BBB24 Yasmin Brunet toma bronca da produção após planejar perder estalecas de próposito no BBB 24