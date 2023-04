A- A+

Famosos Recém-nascida, filha de Viih Tube realiza cirurgia que é alvo de polêmica entre médicos Procedimento conhecido como frenectomia consiste no corte da membrana embaixo da língua do bebê, estrutura também chamada de freio

Filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, Lua Di Felice — o nome da criança é alvo de polêmica na internet e levou o pai a mover ações na Justiça — foi submetida a uma cirurgia conhecida como frenectomia poucos dias após seu nascimento, no último domingo (9). O procedimento, que consiste no corte da membrana embaixo da língua do bebê (estrutura também chamada de freio), é alvo de controvérsia entre a comunidade médica brasileira.

A cirurgia passou a ser realizada com mais frequência no país desde 2014, quando o Ministério da Saúde tornou obrigatório o "teste da linguinha" entre recém-nascidos. Trata-se de um exame feito nos primeiros dias de vida do bebê que tem o objetivo de avaliar de forma precoce o diagnóstico da língua presa. A Sociedade Brasileira de Pediatria, oficialmente contra a obrigatoriedade do exame, alega que ele leva a muitas cirurgias desnecessárias. Além disso, em diversas vezes o defeito detectado poderia ser corrigido com um ajuste na amamentação.

O bebê que sofre do problema tem o freio mais curto que o normal, o que restringe o movimento da língua e atrapalha a amamentação do recém-nascido. No entanto, os médicos apontam um aumento no número de indicações para o corte sem necessidade, expondo o bebê aos riscos de um procedimento cirúrgico, como mostrou uma recente reportagem publicado pelo GLOBO.

'Laser nos seios'

"Lua nasceu com o 'freinho' da língua. Então ela precisou fazer essa cirurgia de frenectomia", ressaltou Viih Tube, num vídeo publicado nas redes sociais. A influenciadora digital conta que ficou com os seios machucados após a filha realizar a amamentação — o problema da criança, segundo ela, foi constatado após o fato.

Na última sexta-feira (14), Viih Tube realizou sessões de "laserterapia mamilar" para acelerar a cicatrização das feridas nos seios e ajudar na recuperação da mama. "Meu seio está muito sensível. Estava com uns machucadinhos... Mas não chegou a ser fissura. Antes de fazer a frenectomia, a Lua mamou. Então fez bolha de sucção e várias coisas. E eu sabia que estava errado", acrescentou ela.

A influenciadora digital afirma que possui o "peito plano", com os mamilos poucos projetados para fora do corpo, o que também tem dificultado a amamentação. Devido ao fato, ela passou a realizar cursos para melhorar o processo de amamentação e entender as posições ideais para a alimentação da bebê. As aulas surtiram efeito, de acordo com ela. "Meu peito está jorrando. Acabou de fazer um chafariz de leite. Toco nele, e já começa a pingar", conta Viih Tube.

