A- A+

FIM DE ANO Museus e espaços culturais geridos pela Fundarpe têm funcionamento alterado no fim de ano Equipamentos culturais administrados pelo Governo de Pernambuco vão funcionar em horários especiais; alguns estarão fechados durante o recesso

Em decorrência do recesso de final de ano, equipamentos culturais no Recife e em Olinda, e também no Sertão, administrados pelo Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), estão com dias e horários de funcionamento alterados.

Com ponto facultativo decretado para esta sexta (26) e também para 31 de dezembro e 2 de janeiro, os espaços retomam ao funcionamento normal passados estes dias - a exemplo da Torre Malakoff, Museu do Estado de Pernambuco e o Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe).





Casa da Cultura e São Luiz

A Casa da Cultura, excepcionalmente, seguirá aberta no próximo dia 31, das 9h às 16h . No dia seguinte, em 1º de janeiro, o espaço estará fechado.

Já o Cinema São Luiz terá programação normal neste último fim de semana de 2025, com sessões no sábado (27) e no domingo (28).



As produções pernambucanas "O Agente Secreto" e "O Último Azul", por exemplo, são alguns dos filmes em cartaz no equipamento.

Em contrapartida, o Teatro Arraial Ariano Suassuna estará fechado no período, e a Estação Central Capiba - Museu do Trem e o Museu de Arte Conteporânea (MAC) seguem sem funcionamento por conta de obras de requalificação.

Confira o "abre e fecha" dos equipamentos culturais administrados pela Fundarpe durante o recesso de fim de ano:



Casa da Cultura

Onde: Cais da Detenção, s/nº, Santo Antônio, Recife

Funcionamento: aberto no dia 31 de dezembro, das 9h às 16h

Fechado: dia 25 de dezembro e 1º de janeiro

Acesso gratuito

Informações: @casadaculturadepernambuco

Cinema São Luiz

Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife

Funcionamento: aberto no fim de semana sábado (27) e domingo (28)

Ingressos a partir de R$ 5 (meia) | Terças-feiras R$ 3 (meia)

Informações: (81) 3184-3157

Espaço Pasárgada

Rua da União, 263, Boa Vista, Recife

Funcionamento: aberto nos dias 29 e 30 de dezembro

Fechado: dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro

Acesso gratuito

Informações: @espaco.passargada

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)

Av. Rui Barbosa, s/nº, Graças, Recife

Funcionamento: aberto nos dias 27 e 28 de dezembro; 3 e 4 de janeiro

Fechado: dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro

Acesso gratuito

Informações: @museudoestadope

Observatório Torre Malakoff

Praça do Arsenal da Marinha, s/nº, Bairro do Recife

Funcionamento: aberto nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro

Fechado: dias 25 e 31 de dezembro; 1º de janeiro

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff

Museu de Arte Sacra de Pernambuco (MASPE)

Rua Bispo Coutinho, 726, Alto da Sé, Olinda

Funcionamento: aberto nos dias 27 e 28 de dezembro; 3 e 4 de janeiro

Fechado: dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro

Acesso R$ 5

Informações: @museudeartesacrape

Museu Regional de Olinda (MUREO)

Rua do Amparo, 128, Amparo, Olinda

Funcionamento: aberto nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro

Fechado: dias 25 e 31 de dezembro; 1º de janeiro

Acesso R$ 2

Informações: @museuregionaldeolinda

Casa de Câmara e Cadeia

Rua Maestro Tomás de A. Maciel, Centro, Brejo da Madre de Deus (Agreste)

Funcionamento: aberto nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro

Fechado: dias 25 e 31 de dezembro; 1º de janeiro

Acesso gratuito

Informações: @ccambrejo

Theatro Cinema Guarany

Praça Carolino Campos, s/nº, Centro, Triunfo (Sertão)

Fechado: de 25 de dezembro a 4 de janeiro

Acesso gratuito

Informações: @theatrocinemaguarany

Veja também