FIM DE ANO

Museus e espaços culturais geridos pela Fundarpe têm funcionamento alterado no fim de ano

Equipamentos culturais administrados pelo Governo de Pernambuco vão funcionar em horários especiais; alguns estarão fechados durante o recesso

Equipamentos culturais administrados pelo Governo de Pernambuco estão com funcionamento alterados no recesso de fim de anoEquipamentos culturais administrados pelo Governo de Pernambuco estão com funcionamento alterados no recesso de fim de ano - Foto: Casa da Cultura (Costa Neto/Secult-PE/Fundarpe), Pasárgada (Silas/Secult-PE/Fundarpe) e Teatro Guarany (Eduardo)

Em decorrência do recesso de final de ano, equipamentos culturais no Recife e em Olinda, e também no Sertão, administrados pelo Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), estão com dias e horários de funcionamento alterados.

Com ponto facultativo decretado para esta sexta (26) e também para 31 de dezembro e 2 de janeiro, os espaços retomam ao funcionamento normal passados estes dias - a exemplo da Torre Malakoff, Museu do Estado de Pernambuco e o Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe).

 

Casa da Cultura e São Luiz
A Casa da Cultura, excepcionalmente, seguirá aberta no próximo dia 31, das 9h às 16h . No dia seguinte, em 1º de janeiro, o espaço estará fechado.

Já o Cinema São Luiz terá programação normal neste último fim de semana de 2025, com sessões no sábado (27) e no domingo (28).

As produções pernambucanas "O Agente Secreto" e "O Último Azul", por exemplo, são alguns dos filmes em cartaz no equipamento.

Em contrapartida, o Teatro Arraial Ariano Suassuna estará fechado no período, e a Estação Central Capiba - Museu do Trem e o Museu de Arte Conteporânea (MAC) seguem sem funcionamento por conta de obras de requalificação.

Confira o "abre e fecha" dos equipamentos culturais administrados pela Fundarpe durante o recesso de fim de ano:

Casa da Cultura
Onde: Cais da Detenção, s/nº, Santo Antônio, Recife
Funcionamento: aberto no dia 31 de dezembro, das 9h às 16h
Fechado: dia 25 de dezembro e 1º de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @casadaculturadepernambuco

Cinema São Luiz
Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife 
Funcionamento: aberto no fim de semana sábado (27) e domingo (28)
Ingressos a partir de R$ 5 (meia) | Terças-feiras R$ 3 (meia)
Informações: (81) 3184-3157

Espaço Pasárgada
Rua da União, 263, Boa Vista, Recife
Funcionamento: aberto nos dias 29 e 30 de dezembro
Fechado: dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @espaco.passargada

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)
Av. Rui Barbosa, s/nº, Graças, Recife
Funcionamento: aberto nos dias 27 e 28 de dezembro; 3 e 4 de janeiro
Fechado: dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @museudoestadope

Observatório Torre Malakoff
Praça do Arsenal da Marinha, s/nº, Bairro do Recife
Funcionamento: aberto nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro
Fechado: dias 25 e 31 de dezembro; 1º de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @torremalakoff

Museu de Arte Sacra de Pernambuco (MASPE)
Rua Bispo Coutinho, 726, Alto da Sé, Olinda 
Funcionamento: aberto nos dias 27 e 28 de dezembro; 3 e 4 de janeiro
Fechado: dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro
Acesso R$ 5
Informações: @museudeartesacrape

Museu Regional de Olinda (MUREO)
Rua do Amparo, 128, Amparo, Olinda 
Funcionamento: aberto nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro
Fechado: dias 25 e 31 de dezembro; 1º de janeiro
Acesso R$ 2
Informações: @museuregionaldeolinda

Casa de Câmara e Cadeia
Rua Maestro Tomás de A. Maciel, Centro, Brejo da Madre de Deus (Agreste)
Funcionamento: aberto nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro
Fechado: dias 25 e 31 de dezembro; 1º de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @ccambrejo

Theatro Cinema Guarany
Praça Carolino Campos, s/nº, Centro, Triunfo (Sertão)
Fechado: de 25 de dezembro a 4 de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @theatrocinemaguarany

