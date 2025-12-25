Museus e espaços culturais geridos pela Fundarpe têm funcionamento alterado no fim de ano
Equipamentos culturais administrados pelo Governo de Pernambuco vão funcionar em horários especiais; alguns estarão fechados durante o recesso
Em decorrência do recesso de final de ano, equipamentos culturais no Recife e em Olinda, e também no Sertão, administrados pelo Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), estão com dias e horários de funcionamento alterados.
Com ponto facultativo decretado para esta sexta (26) e também para 31 de dezembro e 2 de janeiro, os espaços retomam ao funcionamento normal passados estes dias - a exemplo da Torre Malakoff, Museu do Estado de Pernambuco e o Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe).
Casa da Cultura e São Luiz
A Casa da Cultura, excepcionalmente, seguirá aberta no próximo dia 31, das 9h às 16h . No dia seguinte, em 1º de janeiro, o espaço estará fechado.
Já o Cinema São Luiz terá programação normal neste último fim de semana de 2025, com sessões no sábado (27) e no domingo (28).
As produções pernambucanas "O Agente Secreto" e "O Último Azul", por exemplo, são alguns dos filmes em cartaz no equipamento.
Em contrapartida, o Teatro Arraial Ariano Suassuna estará fechado no período, e a Estação Central Capiba - Museu do Trem e o Museu de Arte Conteporânea (MAC) seguem sem funcionamento por conta de obras de requalificação.
Confira o "abre e fecha" dos equipamentos culturais administrados pela Fundarpe durante o recesso de fim de ano:
Casa da Cultura
Onde: Cais da Detenção, s/nº, Santo Antônio, Recife
Funcionamento: aberto no dia 31 de dezembro, das 9h às 16h
Fechado: dia 25 de dezembro e 1º de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @casadaculturadepernambuco
Cinema São Luiz
Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife
Funcionamento: aberto no fim de semana sábado (27) e domingo (28)
Ingressos a partir de R$ 5 (meia) | Terças-feiras R$ 3 (meia)
Informações: (81) 3184-3157
Espaço Pasárgada
Rua da União, 263, Boa Vista, Recife
Funcionamento: aberto nos dias 29 e 30 de dezembro
Fechado: dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @espaco.passargada
Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)
Av. Rui Barbosa, s/nº, Graças, Recife
Funcionamento: aberto nos dias 27 e 28 de dezembro; 3 e 4 de janeiro
Fechado: dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @museudoestadope
Observatório Torre Malakoff
Praça do Arsenal da Marinha, s/nº, Bairro do Recife
Funcionamento: aberto nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro
Fechado: dias 25 e 31 de dezembro; 1º de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @torremalakoff
Museu de Arte Sacra de Pernambuco (MASPE)
Rua Bispo Coutinho, 726, Alto da Sé, Olinda
Funcionamento: aberto nos dias 27 e 28 de dezembro; 3 e 4 de janeiro
Fechado: dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro
Acesso R$ 5
Informações: @museudeartesacrape
Museu Regional de Olinda (MUREO)
Rua do Amparo, 128, Amparo, Olinda
Funcionamento: aberto nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro
Fechado: dias 25 e 31 de dezembro; 1º de janeiro
Acesso R$ 2
Informações: @museuregionaldeolinda
Casa de Câmara e Cadeia
Rua Maestro Tomás de A. Maciel, Centro, Brejo da Madre de Deus (Agreste)
Funcionamento: aberto nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro
Fechado: dias 25 e 31 de dezembro; 1º de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @ccambrejo
Theatro Cinema Guarany
Praça Carolino Campos, s/nº, Centro, Triunfo (Sertão)
Fechado: de 25 de dezembro a 4 de janeiro
Acesso gratuito
Informações: @theatrocinemaguarany