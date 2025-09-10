A- A+

CINEMA Recife abre exibições no Brasil do premiado longa "O Agente Secreto" Estreia nacional acontece no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, com presença da equipe e elenco

O Recife recebeu, na noite desta quarta-feira (10), as primeiras exibições públicas no Brasil do filme “O Agente Secreto”. Premiado no Festival de Cannes deste ano, o filme ganha exibições no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, que contam com as presenças da equipe, do elenco e de autoridades.

Wagner Moura, protagonista do longa-metragem, compareceu ao tapete vermelho das duas pré-estreias. Também marcaram presença outros nomes do elenco, como Maria Fernanda Cândido, Isabél Zuaa e Susy Lopes, além do diretor Kleber Mendonça Filho e da produtora Emilie Lesclaux.

Pela manhã, o filme já havia sido exibido em sessão exclusiva para convidados, incluindo cerca de 100 exibidores de diferentes estados. O longa chega oficialmente aos cinemas no dia 6 de novembro.

A estimativa da Vitrine Filmes, responsável pela distribuição da obra no Brasil, é de que a estreia ocupe cerca de 500 salas em todo o País.

Sinopse

“O Agente Secreto” é ambientado em 1977, no Recife, e conta a história de Marcelo, interpretado por Wagner Moura. Ele volta de São Paulo para a capital pernambucana, tentando fugir de um passado misterioso que o persegue. No entanto, ele acaba percebendo aos poucos que não será tão fácil encontrar a paz que ele tanto busca.

A produção foi filmada entre julho e agosto do ano passado, usando majoritariamente a cidade do Recife como cenário. Espaços como o Cinema São Luiz, o Ginásio Pernambucano e a Universidade Federal de Pernambuco serviram de locação. Uma das cenas foi gravada no parque gráfico da Folha de Pernambuco, no bairro do Recife, representando a sede de um jornal da época.

Distribuído nos Estados Unidos pela Neon, o mais novo trabalho de Kleber Mendonça Filho é forte candidato a representar o Brasil no Oscar. Ele figura entre os seis títulos anunciados pela Academia Brasileira de Cinema como finalistas na disputa por uma vaga para representar o Brasil na categoria de melhor filme internacional.

