Recife abre inscrições para 12º Concurso do Rei e da Rainha do Carnaval da Pessoa Idosa

Foliões da terceira idade podem concorrer ao título de "Rei e Rainha do Carnaval da Pessoa Idosa do Recife 2023", que oferece R$ 5 mil em premiação para cada vencedor. Para participar do concurso, que está em sua 12ª edição, é necessário ter 60 anos ou mais e ser morador da capital pernambucana.



Os interessados devem realizar inscrição até a próxima segunda-feira (16), na sala da Gerência da Pessoa Idosa, no sexto andar da sede da prefeitura da cidade, no Cais do Apolo. É necessário apresentar documentação pessoal e comprovante de residência. O atendimento é das 8h30 às 16h30.



A seleção acontecerá no dia 25 de janeiro, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro das Graças, Zona Norte, às 14h. No local, os candidatos serão julgados em dois critérios: desenvoltura (postura, simpatia e elegância) e coreografia da dança do frevo (criatividade e empolgação).





Além do prêmio de R$ 5 mil para cada ganhador - valor passará por dedução de tributos - os vencedores vão abrir o 20º Baile Municipal da Pessoa Idosa - a data e local serão anunciados em breve, informou a gestão municipal.

Ainda segundo a prefeitura, o concurso tem como objetivo proporcionar à pessoa idosa o acesso ao Carnaval do Recife e manter a tradição das figuras populares do Carnaval.

