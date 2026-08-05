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EXPOSIÇÃO "Recife Anda Luz" transforma a arquitetura da cidade em arte contemporânea; confira Designers Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo reúnem 27 composições gráficas com referências em espaços históricos do Recife

Nascida do encontro entre a herança moura, a invenção recifense do cobogó e as paisagens construídas na cidade ao longo do tempo, a exposição “Recife Anda Luz” das designers Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo abre para visitação neste sábado (8), no Museu Murillo La Greca, no Recife.

A mostra reúne 27 composições gráficas transformadas em painéis de diferentes dimensões, produzidos em MDF e recortados a laser. A coleção foi desenvolvida a partir de pesquisas sobre paisagens gráficas da capital pernambucana.

Entre as referências, as designers buscaram espaços históricos da cidade do Recife como o Cinema São Luiz, o Teatro do Parque, o Teatro de Santa Isabel, os mercados de Santo Amaro e de São José, o Museu do Trem e a Ponte Velha. Também observaram elementos do casario, obras de artistas ligados à cultura visual de Pernambuco, vitrais, grades residenciais e fachadas.

Segundo as artistas, as obras produzidas não aparecem como reproduções literais, mas como uma mistura de fragmentos de diferentes lugares e épocas. “Nenhuma delas representa um lugar específico. Todas são meio misturadas”, explica Sofia Lobo.

Tendo como suas principais referências o cobogó, as treliças, as grades, os vitrais e os muxarabis, estruturas vazadas de origem árabe difundidas pela Península Ibérica e incorporadas, ao longo do tempo, à arquitetura brasileira, em “Recife Anda Luz”, Maria Eduarda e Sofia retomam essa linhagem de elementos vazados sem repetir suas formas tradicionais.

Nas obras, as designers propõem composições abertas, assimétricas e formadas pela combinação de diferentes referências. “Queríamos romper com essa repetição. Criamos peças que podem funcionar como módulos, mas não dependem da simetria para construir um padrão”, explica Maria Eduarda.



A exposição também marca a apresentação pública do Remolina, estúdio de arte e design criado por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo. O estúdio investiga paisagens e repertórios culturais, presentes na arte e na arquitetura, para transformá-los em objetos, imagens, superfícies e experiências espaciais.

Serviço

Recife Anda Luz – Exposição de Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo

Quando: abertura neste sábado (8), das 13h às 17h

Visitação: de 10 de agosto a 26 de setembro; terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; sábados, das 10h às 17h

Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife

Acesso gratuito

Informações: @remolina_estudio



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