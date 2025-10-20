A- A+

Cinema 'Recife Assombrado 2': elenco e diretor comentam sobre filme que estreia nesta quinta (23) Sequência da franquia tem no elenco Vitória Strada, Daniel Rocha e nomes como Aramis Trindade, Mônica Feijó, Pally Siqueira e Gil Paz e Márcio Fecher

O terror pernambucano volta a ganhar as telonas. A equipe do filme “Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias” - continuação do longa “Recife Assombrado”, de 2019, do diretor Adriano Portela, concedeu entrevista coletiva nesta segunda (20) para comentar sobre o novo longa, que estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (23).

Nesta continuação, o protagonista Hermano, interpretado pelo ator paulista Daniel Rocha, contrata um grupo de jovens pesquisadores paranormais para investigar a lenda de uma joia ligada à Branca Dias, figura histórica do século XVI perseguida pela Inquisição.



A sequência da franquia também traz no elenco a atriz gaúcha Vitória Strada e nomes como Aramis Trindade, Mônica Feijó, Pally Siqueira e Gil Paz e Márcio Fecher, a maioria de pernambucanos ou radicados no estado. Com destaque para os efeitos especiais, o longa aborda as lendas urbanas do Recife, tendo a influenciadora Beca Barreto em sua primeira atuação no cinema.



O terror recifense

“É um filme feito para levar os amigos, levar família e até mesmo os inimigos (risos) para o cinema. O filme é um evento. A gente pensou esteticamente, narrativamente e a também questão sonora para assistir no cinema. Então é bem importante que vocês possam nos acolher na primeira semana, que é quando a gente ganha a segunda semana e vai assim seguindo”, convocou Adriano Portela.

“Alguns amigos realizadores me disseram, ‘pô, tivesse muita coragem de fazer terror’. Acho que a gente tem que fazer o que tem vontade, realizar os nossos sonhos. E Pernambuco é um celeiro de cultura e de assombrações. Tem muita história para contar ainda”, pontuou o diretor.

Produzido pela Viu Cine, o longa reúne mais de 80 cenas com efeitos visuais, incluindo personagens digitais. Parte do trabalho foi realizada no Estúdio Nahsom, que utiliza painéis de LED e cenários em 3D.



Lendas do Recife

“Recife Assombrado 2” é ambientado em locações históricas da capital pernambucana, como o Teatro de Santa Isabel, o Arquivo Público Estadual e o Forte das Cinco Pontas e traz as famosas lendas e assombrações da cidade no enredo. Também houve cenas filmadas em Vicência, na Zona da Mata de Pernambuco, em uma casa secular que ambienta o universo de Branca Dias.

“É o filme que mostra a cidade do Recife. O Teatro Santa Isabel, o Forte das Cinco Pontos, as ruas do Recife Antigo. Então, vai estar todo o nosso cenário lá do Recife Velho e vamos mostrar as nossas assombrações. Tem a perna cabeluda que faz uma participação especial e mostra o que é que vem pela frente na nossa franquia”, antecipa o diretor.

Adriano Portela, diretor de "Recife Assombrado 2"

Imersão

A atriz gaúcha Vitória Strada, que no filme interpreta a líder dos investigadores, contou como foi a experiência de participar da produção do longa pernambucano. “Fui muito bem recebida por toda equipe e por todo mundo da cidade mesmo. Eu não conhecia, então ser recebida de um jeito tão caloroso, foi incrível”, contou.

“Participar de um filme que tem tudo a ver com a cidade, que homenageia tudo que as pessoas com quem eu conversava na rua - e as pessoas me contavam das lendas, o que elas acreditavam, ‘isso eu acredito’, ‘isso aqui nem tanto’ - então, acho que a gente fez uma imersão muito legal”, completou Vitória.

O ator Daniel Rocha, que participou do primeiro filme, contou como foi mergulhar no universo das lendas urbanas do Recife. “Para mim foi uma surpresa. Eu sou de São Paulo e quando eu vim fazer o primeiro filme e descobri todo esse folclore, todas essas assombrações aqui do Recife, foi uma uma grande surpresa e combinava muito com o personagem, que ele era um outsider chegando em Recife. Então, tudo combinou para ter uma realidade no filme”, contou.



“Eu adoro Recife. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte do “Recife Assombrado 2”, e quem sabe o 3, né? Adoro Recife que me recebeu muito bem. Espero estar filmando mais”, disse o paulista.

“Sou fã do cinema de de Pernambuco. Vejo muito os filmes de Kléber [Mendonça Filho]. Acho que é um dos melhores cinemas que a gente tem no no Brasil. Então, é um prazer estar participando e esse foi o primeiro filme que fiz. Quando eu aceitei fazer, lá atrás, foi muito mais pelo motivo mesmo de trabalhar com o pessoal de Pernambuco”, compartilhou Daniel.

Pernambuco no elenco

O elenco de “Recife Assombrado 2” dá destaque para nomes experientes do teatro e cinema de pernambuco como Aramis Trindade e Márcio Fecher, bem como jovens talentos e pessoas sem experiência nas telonas, a exemplo da influenciadora pernambucana Beca Barreto e da cantora e da cantora e compositora paulista radicada em Pernambuco, Renata Rosa.



“É o filme que surpreende e emociona e são dois elementos importantes, a arte de surpreender, emocionar. Tem uma galera jovem que faz cinema, o pessoal do Cobogó das Artes e da Viu Cine, tanta gente jovem reunida e a gente fica muito feliz com isso”, comentou o veterano Aramis Trindade, que já atuou em diversos filmes nacionais como “Baile Perfumado, “Árido Movie”, “O Alto da Compadecida” e “Meu Nome não é Johnny” etem longo currículo também no teatro e na televisão. “É uma movimentação muito forte, não só para a cidade do Recife, mas para a cadeia do audiovisual brasileiro como um todo. Para mim, que sou de Recife, do bairro da Encruzilhada e morava bem pertinho do mercado. Então, era um recinto muito confortável, inclusive na minha dimensão subjetiva, que eu cresci, de tudo que eu via, ouvia, eram essas histórias, inclusive da perna cabeluda e outras mais que não estão retratadas aqui, mas a maioria sim”, contou.

Márcio Fecher, outro nome experimentado do elenco, traz no currículo atuações em grandes produções como o longa “Bacurau”, de Kléber Mendonça Filho, da série “Justiça” e da novela “Velho Chico”, contou sobre como foi participar dessa nova produção.

“Estou muito feliz de tá fazendo parte disso, porque é uma resposta do próprio público, porque no final do primeiro filme, que já se lançou então posso dizer, o Jair das Almas vem a falecer. E no cinema quando morre, morre mesmo. E aí a própria necessidade do público e a identificação com o personagem fez com que a narrativa e os roteiristas fizessem renascer e direcionar toda essa narrativa junto com Jair das Almas, que agora está dentro de todo esse universo”, contou.

“Para mim é uma alma muito grande, agora no 2. A minha filha também está no elenco, a mais velha, Anitta Fecher, que faz a bailarina. E já está prometida para o filme 3. Então é muito bom participar de todo esse movimento, não é só do filme na cidade e do filme nesse movimento do cinema nacional nesse momento que ele está vivendo, com “Ainda estou aqui”e, agora, com “O agente secreto”, disse.



“O Cobogó das Artes para mim para mim é a grande cereja do bolo de tudo, porque é um formador de atores e atrizes e esse local que forma atores e atrizes faz com que eles tenham mercado de trabalho. Porque se formar é uma coisa, trabalhar é outra história. E trabalhar com as pessoas que te formam, faz crer que a utopia do artista, de criar esse novo mundo onde tudo é possível, seja real”, completou Márcio.

Novos artistas como o ator Gil Paz, oriundo da comunidade quilombola Onze Negras, do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. “Estou muito feliz em participar desse projeto porque não é somente fazer cinema, é também ter oportunidade. É um momento de oportunidade, de poder estar na tela, de poder estar contando essa história. A gente que vem do teatro sabe que para migrar para o audiovisual não é tão fácil assim, visto que o cinema pernambucano está aí na rota com excelente qualidade, excelente divulgação”, avaliou o ator.



“A grande protagonista, de fato, é a cidade do Recife. E eu interpreto Tadeu, que faz parte do CPR, que é o grupo que trata das conexão paranormais do Recife, onde a gente investiga eventos anormais, paranormais. (...) As histórias clássicas do Recife, como a perna cabeluda, os outros pontos muito conhecidos da cidade”, explicou.

“Recife Assombrado 2” estreia nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 23 de outubro.





