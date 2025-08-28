A- A+

CINEMA "Recife Assombrado 2", estrelado por Vitória Strada e Daniel Rocha, ganha data de estreia Continuação do filme de Adriano Portela aborda lendas como o fantasma de Branca Dias e a Perna Cabeluda

“Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias” chega aos cinemas no dia 23 de outubro. Dirigida por Adriano Portela, a sequência pernambucana é protagonizada por Vitória Strada e Daniel Rocha.

Além do casal famoso, o elenco conta com nomes locais, incluindo Aramis Trindade, Mônica Feijó, Pally Siqueira e Gil Paz. A influenciadora Beca Barreto reforça o time, fazendo seu primeiro trabalho no cinema.

Continuação de “Recife Assombrado” (2019), o novo longa-metragem aposta mais uma vez nas lendas urbanas que povoam o imaginário recifense. Histórias como a do fantasma de Branca Dias e da Perna Cabeluda serviram de inspiração para o roteiro.



Na trama, Hermano (Daniel Rocha) contrata um grupo de jovens pesquisadores paranormais para investigar a lenda de uma joia ligada à senhora de engenho de origem judia perseguida pela Inquisição no século XVI.

As filmagens ocorreram no primeiro semestre do ano passado. Pontos históricos do Recife, como o Teatro de Santa Isabel, o Arquivo Público Estadual e o Forte das Cinco Pontas, serviram de locação. Um casarão histórico em Vicência, na Zona da Mata de Pernambuco, serviu para recriar a casa de Branca Dias.

Parte das cenas foram gravadas em um estúdio, utilizando painéis de LED e cenários em 3D. A produção da Viu Cine conta com mais de 80 cenas com efeitos visuais, incluindo personagens digitais.



*Com informações da assessoria de imprensa

