"Recife Assombrado 2" explora as lendas urbanas da capital pernambucana; filme estreia nesta quinta

A- A+

Depois de levar para o audiovisual o lado sobrenatural da Capital pernambucana, o cineasta Adriano Portela reúne novas lendas locais em “Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias”. Sequência do primeiro longa-metragem de terror do Estado, lançado em 2019, o filme chega nesta quinta-feira (23) aos cinemas.

“O público recifense vai encontrar a sua cidade na tela grande. Vai ver o Teatro Santa Isabel, o Forte Cinco Pontas, o Casarão de Branca Dias, além das nossas assombrações e do nosso sotaque. É um filme bem pernambucano e bairrista, com tudo que a gente gosta e tem direito, para sair da sala de cinema com medo e, ao mesmo tempo, se sentindo abraçado pelo Recife”, aponta o diretor da produção.

O ator paulista Daniel Rocha, protagonista do primeiro filme, está de volta ao elenco. Desta vez, Hermano, seu personagem, investiga a lenda de uma joia ligada a Branca Dias, senhora de engenho judia morta pela Inquisição no século 16. Para isso, ele contrata um grupo de pesquisadores de atividades paranormais.



Quem lidera a equipe de investigadores é Izabel, personagem vivida pela gaúcha Vitória Strada. Foi durante as filmagens do filme pernambucano, no primeiro semestre de 2024, que ela e Daniel Rocha se conheceram, engatando um namoro a partir disso.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a atriz falou sobre a maneira como foi recepcionada em Pernambuco durante as filmagens. “Eu não conhecia e fui recebida de um jeito muito caloroso. As pessoas com quem eu conversava me contavam das lendas, do que elas acreditavam ou não. Então, acho que a gente fez uma imersão muito legal”, disse.

O elenco de “Recife Assombrado 2” é majoritariamente formado por artistas pernambucanos ou radicados no Estado. Nomes com experiência nos palcos e no audiovisual surgem em cena, como Aramis Trindade, Mônica Feijó, Pally Siqueira, Gil Paz e Márcio Fecher. A influenciadora Beca Barreto, mais conhecida pelas dancinhas no TikTok, encara seu primeiro trabalho no cinema, interpretando uma das integrantes do grupo de investigadores paranormais.

Além dos pontos históricos do Recife, o longa também foi rodado em Vicência, na Zona da Mata de Pernambuco, onde utilizou um casarão secular preservado para representar a antiga moradia de Branca Dias. A produção é assinada pela Viu Cine.

Outra parte das gravações ocorreram dentro do Estúdio Nahsom, no bairro de Parnamirim, utilizando painéis de LED e projeções em 3D para criar cenários digitais. Foram mais de 80 cenas com efeitos visuais, incluindo personagens digitais, um feito inédito para um filme pernambucano. “A gente conta com tecnologia de ponta para mostrar com maestria, por exemplo, um soldado sem cabeça atacando as pessoas no Recife”, exemplifica Adriano.

“Recife Assombrado” acabou se tornando uma franquia cinematográfica. Além dos dois longas, será lançada em breve uma série pelo Globoplay. A fonte de inspiração e material de pesquisa que alimenta os roteiros vem, principalmente, da literatura.

“Nossa primeira base é o livro ‘Assombrações do Recife Velho’ de Gilberto Freyre, que a gente mostra no segundo filme, e tantos outros autores nossos, como Carneiro Vilela e Jayme Griz. Há também nomes contemporâneos, como Roberto Beltrão e André Balaio. A gente vem reunindo essa pesquisa há muitos anos, contando um time de especialistas para poder falar com muita propriedade sobre todos esses malassombros”, assegura Adriano.

Veja também