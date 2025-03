A- A+

SHOW Recife Capital do Brega: show nesta sexta (7) reunirá artistas de várias gerações no Marco Zero Mais de 30 artistas do gênero entre brega romântico, brega funk, tecnobrega subirão ao palco do Marco Zero, em seis horas de show

Os clarins de Momo já se recolheram e agora só voltam a tocar em 2026, mas, o cheirinho de grande festa popular – como só a gente sabe fazer – continua no ar!

Nesta sexta (7), o Recife troca a roupa de “Capital do Frevo” para a de “Capital do Brega”. É que o principal palco da folia recifense, o Marco Zero, no Bairro do Recife, receberá 35 nomes do brega pernambucano para um show especial, um “quero mais” do Carnaval.

É o show “Recife Capital do Brega”, realização em parceria da Prefeitura do Recife com a Globo Pernambuco e que está previsto para acontecer das 16h às 22h. Ou seja: serão seis horas de brega para o público se esbaldar.

Subirão ao palco do Marco Zero: Anderson Neiff, Valquíria Santana, Michelle Melo, Dany Miller, Os Tralhas, Danilo Chatinho, Artuzinho Batedeira, Conde, Labaredas, Walter de Afogados, Danilo Bolado, Sheldon, Elvis, Thaik, The Rossi, MC Troia, Abalo, Dedé A Mais de Mil, Sedutora, Luiza Ketilyn, Bateu a Química, Gustavo Andrioli, Nega do Babado, Eduarda Alves, Banda Playback, Amigas do Brega, MC Leozinho, MC Metal, MC Cego, Shevchenko, Menor, Japão, DJ John Johnis, Lekinho Campos, Noara.

Brega, patrimônio cultural

Não é à toa que o brega é tão reverenciado por aqui. Gênero popular, vindo das camadas populares, periféricas, é uma das mais genuínas criações culturais brasileiras, abraçada e cantada por todo o povo, sem distinção.

No Recife, não por acaso, nasceu aquele que é considerado o Rei do Brega, Reginaldo Rossi (1944-2013), ídolo maior do gênero.

Por essas e outras, o “Movimento Brega” foi oficializado como Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife, em julho de 2021, a partir de projeto de lei de autoria do vereador Marco Aurélio Filho (PRTB).

Bregas

Com tamanha repercussão e ampliação do seu espaço nas festividades públicas oficiais, é preciso também lembrar do caráter diverso, plural do brega, bem representado nos diversos artistas que subirão ao palco do Marco Zero.

Estão, desde nomes consagrados do gênero, na linha mais tradicional – que agrega elementos do bolero e de ritmos latinos, como o merengue ou a guaracha, e evoca serestas –, como O Conde, Walter de Afogados e a banda Labaredas.

Representando o brega romântico, estão nomes como Michelle Melo, Nega do Babado, banda Sedutora, entre outros. Já o brega funk – variação mais “jovem” do gênero” – também marca presença, com as participações de MC Troia, Shevchenko, MC Metal, MC Cego, e outros mais.

Até mesmo o tecnobrega, que é mais popular no Pará, também tem espaço no movimento recifense. Quem não lembra de”Thynara”, primeiro sucesso da cantora Danny Miller quando ela ainda era da banda Lolyta?

SERVIÇO

Recife Capital do Brega

Quando: Sexta (7), das 16h às 22h

Onde: Marco Zero do Recife - Bairro do Recife - Recife-PE

Acesso gratuito

