Recife começa cadastrar artesãos para Carnaval 2023; saiba como fazer

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (16), as inscrições para artesãos interessados em comercializar seus produtos no Carnaval 2023. A Prefeitura do Recife oferece 26 vagas para os interessados.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas na sede do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (Prodarte), localizada no edifício da Prefeitura do Recife, no período de 16 a 20 de janeiro, das 9h às 12h e das 13h às 15h.

Os artesãos selecionados terão um estande instalado na rua Domingos José Matins, no Bairro do Recife, para comercialização dos produtos no período carnavalesco.

Para fazer a inscrição, o artesão deve ser cadastrado no Prodarte ou providenciar o seu cadastro.

No ato da inscrição, que só poderá ser feita pelo artesão com endereço fixo no Recife, o profissional deverá entregar os produtos a serem comercializados, que passarão por uma curadoria do programa. Cada artesão poderá inscriver, no mínimo, de três peças e, no máximo, cinco.

"É importante salientar que só poderão ser comercializados os produtos selecionados pela curadoria. A avaliação de cada peça receberá uma pontuação entre zero a 10", informou a Prefeitura do Recife, que lembrou ainda que a média total de cada artesão garantirá sua participação.

"Em caso em empate, o critério de seleção será por idade, tempo de inscrição no programa ou tempo de participação ativa nas feiras do Prodarte", acrescentou a gestão municipal.

Para outras informações, os interessados devem entrar em contato com o Prodarte, pelo fone: 81 3355-9201.

Poderá haver remanejamento dos participantes, de acordo com a classificação, caso as vagas disponíveis não sejam preenchidas com os 26 primeiros chamados. A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Adynara Gonçalves, destaca a importância da participação desses profissionais.

