ANO NOVO CHINÊS Recife dá as boas vindas ao Ano Novo Chinês Evento acontece nesta quinta-feira (19) no Marco Zero, Bairro do Recife

O Ano Novo Chinês ganha, pelo segndo ano consecutivo, celebração no Recife, precisamente nesta quinta-feira (19) no Marco Zero, Bairro do Recife.



Com show de luzes e projecões refletindo símbolos da cultura do país asiático, o evento ganha cores também no Prédio da Associação Comercial de Pernambuco (ACP). Os espetáculos serão exibidos em dois horários: às 19h20 e às 20h, com duração de 15 minutos cada.

Apresentações da Dança de Leão, Coral do Instituto Confúcio da Universidade de Pernambuco (UPE) e Maracatu Encanto do Pina integram a porgramação.







O ano de 2023 no calendário chinês será marcado como o ano do Coelho, símbolo de sorte em diversas culturas. Este é o segundo ano consecutivo que o evento acontece no Recife, em parceria da Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete do Centro do Recife e das secretarias de Turismo e Lazer e de Cultura, com o Consulado Geral da República Popular da China.

O evento será prestigiado pelo Cônsul Geral da China em Recife, Yan Yuqing, os vice-cônsules da China em Recife, He Yongwei, Han Zhiqiang.

A referência à data ao novo ano de chinês é celebrada por diversos países da Ásia. O calendário é lunissolar e leva em consideração tanto as fases da lua, diferente do calendário Gregoriano do ocidente.

Os chineses relacionam cada novo ano a um dos doze animais que teriam atendido ao chamado de Buda para uma reunião. Apenas doze teriam se apresentado e, em agradecimento, Buda os transformou nos signos da astrologia chinesa.

Serviço

Abertura do Ano Novo Chinês no Recife

Quinta-feira (19), no Marco Zero, Bairro do Recife

A partir das 17h30

