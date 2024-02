Recife divulga a programação completa dos polos descentralizados do Carnaval 2024; confira

A- A+

Pitty na Várzea, Marcelo Falcão em Jardim São Paulo, Arnaldo Antunes no Poço da Panela, Jorge Aragão na Linha do Tiro, Nação Zumbi no Alto José do Pinho e Elba Ramalho na Bomba do Hemetério. Esses são alguns dos destaques dos polos descentralizados do Carnaval do Recife 2024.

A prefeitura o Recife anunciou nesta sexta-feira (2) a programação completa do Novo Cais e dos 18 polos descentralizados, incluindo seis dedicados exclusivamente ao público infantil: Parques da Macaxeira, Dona Lindu, Graças, Jaqueira, Santana e Rua da Aurora. No total, o Carnaval do Recife terá mais de 3.000 atrações em 49 polos distintos.

Nos demais polos espalhados pela cidade (Alto José do Pinho, Bomba do Hemetério, Brasília Teimosa, Casa Amarela, Campo Grande, Cordeiro, Ibura, Lagoa do Araçá, Jardim São Paulo, Linha do Tiro, Novo Cais, Poço da Panela e Várzea), os shows acontecem a partir do domingo (11) e vão até a Terça-Feira Gorda (13).

No caso do polo Ibura, a festa se estende até a quarta de Cinzas, quando o já tradicional festival Cinzas da Diversidade celebrará a cena LGBTQIA+ a partir das 18h.

Artistas como Alceu, Banda Sentimento, Rubel, Art Popular, Geraldo Azevedo, Fundo de Quintal, Mc Sheldon, Dadá Boladão, Mundo Livre, Devotos, Os Neiffs, Pato Fu - Música de Brinquedo, Banda Kitara, Marcelo D2, Samuel Rosa, Paralamas do Sucesso, Bonsucesso Samba Clube, Arnaldo Antunes e Felipe Catto são alguns dos nomes responsáveis por animar os brincantes durante a Folia de Momo na cidade.

De acordo com a Prefeitura do Recife, os polos vão ser sempre iniciados pela salvaguarda dos brinquedos e brincantes com espetáculos da Matriz de Cultura Popular (MCP), que trazem ao público as tradições das agremiações que fazem no Carnaval do Recife o maior em linha reta com suas características únicas construídas ao longo dos século por seu povo: ursos, clubes de bonecos, afoxés, maracatus, bois, clubes de índios, caboclinhos, escolas de samba, passistas e cirandas irão convidar todos para a folia.

Confira a programação completa:

VÁRZEA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

MARACATU MIRIM NAÇÃO CATIMURÁ; AFOXÉ ELEGBARÁ; BLOCO CARNAVALESCO MISTO FLOR DA LIRA; ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLINHOS INDIO BRASILEIRO DE BUENOS AIRES; COCO DE MULHERES-CARNAVAL DE RITMOS PERNAMBUCANO MATHEUS DE BEZERRA GERALDO MAIA SILVERIO PESSOA ALMÉRIO RUBEL DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

URSO PÉ DE LÃ; CIA REVERSOS; ORQUESTRA BRASILEIRA DO RECIFE; AGREMIAÇÃO BOI ARCOVERDE; CIA DK DE DANÇA; ORQUESTRA FREVO MANIA PC SILVA BANDA PAU E CORDA part. esp. PC SILVA ANTULIO MADUREIRA FLAÍRA FERRO LENINE E SPOK DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

BALÉ POPULAR DO RECIFE; ORQUESTRA TROPICANA 2001; AGREMIAÇÃO BOI ARCOVERDE; BLOCO AFRO SENZALA; ORQUESTRA SOM BRASIL BANDA SHOW; TRINCA DE ÀS PASSISTAS DE FREVO POLI ACADEMIA DA BERLINDA BIONE DORALYCE PITTY

JARDIM SÃO PAULO DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular NENA QUEIROGA ART POPULAR MÁRCIO SWINGÃO AFOXÉ FILHOS DA DANDALUNDA CHARLES THEONE DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular GUSTAVO TRAVASSOS SOM DA TERRA DJ SAFIRA BLUE N'ZAMBI MARCELO FALCÃO DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular COCO DO ROSÁRIO FIM DE FEIRA NANDO CORDEL ANDRÉ RIO IRAH CALDEIRA

LINHA DO TIRO DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

AFOXÉ FILHOS DE XANGÔ; BOI CARA BRANCA DE LIMOEIRO; CIA BRASILIART DE DANÇA; ORQUESTRA VENEZA BRASILEIRA; TRIBO INDÍGENA PARANAGUASES; CLUBE DE BONECO SEU MALAQUIAS; MANO DE BAÉ BETO HORTIS PATRÍCIA CRUZ ORQUESTRA 100% MULHER MARRON BRASILEIRO FUNDO DE QUINTAL DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

AFOXÉ YAMIM BALÉ GILÊ; TROÇA CARNAVALESCA MISTA A DOMADORES DA MANGABEIRA; GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PRETO VELHO; BOI TRELOSO - CARNAVAL 2024; MARACATU ÁGUIA MISTERIOSA; GIL E SUA ORQUESTRA; PASSISTAS - ANGÉLICA LINS DANÇA E CIA MAESTRO FORRÓ E OPBH BANDA VACILO ROGÉRIO RANGEL BANDA EXTASY NENA QUEIROGA DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

OMARACATU RURAL ÁGUIA FORMOSA; GRUPO MATULÃO DE DANÇA / BUMBA MEU BOI BUMBÁ; SALTOS CIA DE DANÇA - PASSISTAS; ACORDA RECIFE ORQUESTRA DE FREVO; CABOCLINHO UNIÃO SETE FLECHAS DE GOIANA; ORQUESTRA CONFETE E SERPENTINA KR & BANDA JORGE ARAGÃO MANOEL NETTO CRISTINA AMARAL ED CARLOS

POÇO DA PANELA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

BLOCO BOEMIOS DA BOA VISTA; URSO PRETO DO MARANGUAPE; MARACATU NAÇÃO RAÍZES DE PAI ADÃO; MOVIMENTO ARTÍSTICO CATUCA; ORQUESTRA COQUEIRAL LARISSA LISBOA ORQUESTRA MALASSOMBRO GONZAGA LEAL MESTRE AMBRÓSIO RECORDA SAMBA DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

MARACATU NAÇÃO ESTRELA DE OLINDA; CABOCLINHOS 7 FLEXAS; BOI FACEIRO; ORQUESTRA HELENO RAMALHO; STUDIO CULTURAUP; MARACATU PIABA DE OURO MATHEUS GAUDENCIO SAGRAMA BULE FILIPE CATTO ARNALDO ANTUNES DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

BOI MIMOSO NO ALEGRIA DO CARNAVAL LEMBRANDO O MOVIMENTO ARMORIAL; AFOXÉ OXUM PANDÁ; CIA DE FREVO FREVANÇA; ORQUESTRA SOM BRASIL TRIO SOM BRASIL; NAÇÃO DO MARACATU ELEFANTE MATUCANA BARRO ANTONIO NÓBREGA SILVÉRIO PESSOA PATU FU 30 ANOS

ALTO JOSÉ DO PINHO DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

URSO MANHOSO DO ENGENHO DO MEIO; CIA DE FOLGUEDOS; IMPÉRIO FREVO ORQUESTRA; CLUBE ÍNDIOS TUPI GUARANI BLACK BAMBAS CARRANZA ZÉ BROWN POEIRADA - JOSILDO SÁ, NEGADEZA E MARCOS SUZANO DADÁ BOLADÃO DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

TRINCA DE ÀS PASSISTAS DE FREVO; ORQUESTRA TOM MAIOR; TROÇA CARNAVALESCA COMUNITÁRIA MIXTA TÔ CHEGANDO AGORA; TROÇA SUELY NO FREVO; BOI DA CUTIA; CIA STYLE; FREVO ZEN ORQUESTRA; MARACATU LEAO FORMOSO DE TRACUNHAEM DEKO PRIME E BANDA GILÚ AMARAL NEGO THOR BONSUCESSO SAMBA CLUBE MICHELLE MENEZES DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

TROÇA CARNAVALESCA MISTA ESTOU AQUI DE NOVO; REISADO IMPERIAL; CIA 40 GRAUS DE DANÇA; ORQUESTRA CURICA - PATRIMÔNIO VIVO DE PERNAMBUCO; BLOCO CARNAVALESCO MISTO COM AMOR A VOCÈ SE7EPALHA DIABLO ANGEL MUNDO LIVRE DEVOTOS NAÇÃO ZUMBI

BOMBA DO HEMETÉRIO DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

BOI MIRIM DE ÁGUA FRIA; MARACATU NAÇÃO GATO PRETO; GRUPO DE PASSISTAS LUZ DO AMANHECER; ORQUESTRA SUPER POP; TROÇA CARNAVALESCA MISTA ESTRELA DA MADRUGADA; BLOCO CARNAVALESCO MISTO MADEIRA DO ROSARINHO; MARACATU DE BAQUE SOLTO ONÇA DOURADA DA CHÃ DO ESCONSO BANDA SURREAL HENRIQUE BARBOSA BANDA DE PAU E CORDA BANDA SAMBAR & LOVE BANDA KITARA DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

CLUBE ÍNDIOS TUPI GUARANI; TRIBO INDIGENA CARIJÓS; MARACATU DE BAQUE SOLTO LEÃO TEIMOSO DE LAGOA DE ITAENGA; GRUPO DE DANÇA NEGO EL E COCO ARRANCA TOCO; STUDIO 08 DE DANÇA; ORQUESTRA VAI PEGAR FOGO; MESTRE PIXITO E A CIRANDA FLOR DO LUAR AFOXÉ YLÊ AXÉ OXUM JAGURÁ ADIEL LUNA NÁDIA MAIA ELBA RAMALHO BATEU A QUIMICA DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

CIA DE DANÇA NO RITMO DO COMPASSO; ORQUESTRA HARMONIA; MARACATU DE BAQUE SOLTO PAVÃO DOURADO DE TRACUNHAÉM; INCLUSÃO CIA DE DANÇA; ORQUESTRA NA LEVADA DO FREVO; AFOXÉ OBÁ AIYE; CLUBE DE BONECO SEU MALAQUIAS; CIRANDA IMPERIAL AFOXÉ POVO DE OGUNTÉ LUCIANO MAGNO NONÔ GERMANO FAFÁ DE BELÉM MC ELVIS

BRASÍLIA TEIMOSA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

MARACATU NAÇÃO ERÊ; BATERIA DA CHARANGA DO BIÉ; GRUPO SEREIAS TEIMOSAS; ORQUESTRA DE FREVO CONECTIVIDADE ALMIR ROUCHE SAMBA SOUL DELAS MICHELLE MELO TONI GARRIDO SEDUTORA RETRÔ DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

MARACATU NAÇÃO ESTRELAR; CIA DE DANÇA EVOLUÇÃO; ORQUESTRA VIENNA LADY NEWTON KARYNNA SPINELLI BANDA SEM RAZÃO ALCEU VALENÇA VALQUÍRIA SANTANA DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

AFOXÉ YLÊ AXÉ OXUM JAGURÁ; MARACATU VÁRZEA DO CAPIBARIBE; URSO ZÉ DA PINGA; ORQUESTRA GOLDEM; STUDIO VIEGAS DE FORMAÇÃO EM DANÇA;

BOI DE MAINHA LIV MORAES MESTRE LUA BIA VILLA CHAN TUCA BARROS MC SHELDON

CAMPO GRANDE DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

GRUPO JARDIM NO FREVO; ORQUESTRA TROPICAL; TRIBO INDÍGENA CARIJÓS; ORQUESTRA FABULOSA DE FREVO; GRUPO DE DANÇA DOCE MEL; GRUPO FOLCLORICO URSO TEIMOSO DA TORRE; CIRANDA COBIÇADA DJ ELI LUCIANO MAGNO KELLY ROSA GUSTAVO TRAVASSOS ALCEU VALENÇA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

BALÉ POPULAR DO RECIFE; ORQUESTRA ITINERANTE DE CASA AMARELA; MARACATU DE BAQUE VIRADO NACAO DE LUANDA; GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA SAMBISTAS DO CORDEIRO; T.C.M. URSO TEXACO; GRUPO DE FREVO SOMBRINHA NO AR; ORQUESTRA VENENO DO RECIFE; ZECA CIRANDEIRO PORTOZERO ORQUESTRA MAESTRO EDSON RODRIGUES BANDA SENTIMENTOS VERSÃO BRASILEIRA CARLA ALVES DANY MILLER DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

MARACATU NAÇÃO ESTRELAR; MARACATU ESTRELA DE OURO DE ALIANÇA; BOI DOURADO DE LIMOEIRO; SULTAKI DO SAMBA; CLUBE CARNAVALESCO MISTO COQUEIRINHO DE BEBERIBE; CIA DANÇANTES DO PASSO; ORQUESTRA FREVO E ENCANTOS SOB EFEITO Q66 BELO XIS PURA PAIXÃO HELTON LIMA LUIZA KETILYN

CASA AMARELA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular REGGAE PELO REGGAE MARRON BRASILEIRO QUINTETO VIOLADO MC ELVIS ART POPULAR DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular COLETIVO MUSICAL VAGA 33 MARCELO D2 ADRIANA B GERLANE LOPS BANDA ROSSI - ORIGINAL DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular ARMANDO CAVALCANTI MAZULI BANDA VOLVER MONBOJÓ LUIZ LINS

IBURA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular DJ GUILHERME ORQUESTRA ARRECIFES FREVO EDU MENDONÇA BANDA EFEITO A BANDA VUMBORA TAYARA ANDREZA DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular MADRY CALYPSO OS NEIFFS BENIL BAILE DO MARLEY RODRIGO LUFF LEKINHO CAMPOS DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular DJ GUILHERME ANDERSON KONHAQUE FREVO S.A MC CEGO MC TOCHA JORGE ARAGÃO DATA 14/02 quarta-feira ATRAÇÃO CINZAS DA DIVERSIDADE DJS LARGADOS STEPHANY FOX; SHERRANNA TREYC; KELLY VENENOSA; RHAYANNA FOX; LIZANDRA MENEZES; MORGANA FLYER; RAINHA DE RECIFE; DANIELLY FOX; JENYFFER STRONG THE BLOON; KATTY SAIMON; RAYMYLLE BLOOM; DIAMANTE GREEN; MIKELLY BENEVOLA; VALENTINA FOSTER; CHRYSTINE LIZARD; MADRY CALYPSO; DUDA MEL; D’ MOON; MELYNA EYSHLA RIOS; MADONNA TWINS; KYRA SAIMON; TORY MILLICENT; RENATA VARGAS; MEGAN THE DRAG QUEEN; PALOMA PITT; SAFIRA BLUE; SHIVA SAIMON CARLA ALVES

CORDEIRO DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

BALÉ BRILHART; ORQUESTRA GIRASSOL; BLOCO DE SAMBA BATUQUE MOVIDO A SAMBA; COLETIVO PERNAMBUCAFRO EVERTON LINS BIA MARINHO EM CANTO E POESIA RAYSSA BACELAR GERALDO AZEVEDO CLARA SOBRAL DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

AFOXÉ AGANJÚ ASÉ OBÀ; VACA CHARMOSA - VACA CHARMOSA; GRUPO CHINELO DE IAIÁ; TROÇA CARNAVALESCA MISTA ESTRELA DA TARDE; DONA DEL DO COCO & CIRANDA EDUARDO LEITE WALMIR CHAGAS ANDRÉ MACAMBIRA ED CARLOS O CONDE DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

CIA AAZ; ORQUESTRA LUZES DA FOLIA; TROÇA CARNAVALESCA MISTA BOLACHÃO DE BEBERIBE; MARACATU CARNAVALESCO MISTO LEÃO COROADO; AFOXÉ OMIM SABÁ; TRIBO ÍNDIOS TUPI GUARANI; AFOXÉ OGBON OBÁ RODA DE SAMBA OS BATUQUEIROS 3º LUGAR PRE AMP FABIANA PIMENTINHA EDILZA AIRES SEM COMPROMISSO

INFANTIS INFANTIS (Parque da Jaqueira, Parque Santana, Parque Macaxeira, Parque Lindu, Polo Aurora, Parque das Graças) PARQUE DA JAQUEIRA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

CIA PE-NAMBUCO DE DANÇA - PASSISTAS; NACIONAL FREVO ORQUESTRA; LA URSA DE MAINHA; TURMA DE PALHAÇOS PERIQUITOS DO ZUMBI; ORQUESTRA DO MAESTRO NININHO

MARACATU LEÃO DAS CORDILHEIRAS DA LAGOA DE ITAENGA BAILINHO KIDS MINI ROCK DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

AFOXÉ YLÊ DE EGBÁ; BONECOS GIGANTES DE PERNAMBUCO; MARACATU DE BAQUE SOLTO LEÃO DO NORTE DE GLÓRIA DO GOITÁ; ABISSAL E O MARACATU REAL DA VÁRZEA BANDINHA CIRCENSE DO RECIFE TINTIM POR TINTIM DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

A LA URSA ROSINHA; STUDIO 08 DE DANÇA; ORQUESTRA BANDA FREVO; BOI MIRIM DE ÁGUA FRIA; O CLUBE DOS INDIOS PAPO AMARELO RODRIGO LIMA (MÁGICO) SPOK E INSTITUTO PASSO DE ANJO ILANA VENTURA E BANDA PARQUE SANTANA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

MARACATU NAÇÃO TIGRE; ESPETÁCULO LEÃO DO NORTE; ORQUESTRA ARCO IRIS; CIA DE DANÇA NO RITMO DO COMPASSO FADA MAGRINHA (Caixinha de Ritmo) PERNAMBUCANINHUS(JOANAH FLOR) DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

MARACATU PIABA DE OURO; BOI MIMOSO NO ALEGRIA DO CARNAVAL LEMBRANDO O MOVIMENTO ARMORIAL; CIA DE DANÇA ANGEL; ORQUESTRA IMPERATIVIDADE MATEUS E KATILINDA MARIANE BIGIO DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

CABOCLINHO URUBA DE RECIFE; BOI D' LOUCOS; ORQUESTRA AMANTES DO FREVO; CIA. DE DANÇA VALDECK FARIAS; VACA CHARMOSA BANDA CERVAC TAMANQUINHO(LUCAS DOS PRAZERES) PARQUE MACAXEIRA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

CIA SAPATILHA DE DANÇA; ORQUESTRA DE FREVO CAMBUCÁ; T.C.M. VERDUREIRAS DE SÃO JOSÉ; URSO PRETO DA MACAXEIRA; TRIBO INDIGENA CABOCLO TAYGUARA TAMANQUINHO(LUCAS DOS PRAZERES) BANDA ALEGRIA DE BRINCAR DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

MARACATU LEÃO COROADO DE ARAÇOIABA; URSO DO OIÃO; BRINCANTEAR; ORQUESTRA BEIRA RIO; AGREMIAÇÃO BOI ARCOVERDE ILANA VENTURA E BANDA CARNAVAL DO BITA DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

ESCOLA DE CAPOEIRA ANGOLA IFÉ; CLUBE CARNAVALESCO MISTO O MENINO DO PATIO DE SÃO PEDRO; ORQUESTRA MISTURA FINA CAROL LEVI PERNAMBUCANINHUS(JOANAH FLOR) PARQUE DONA LINDU DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

GRUPO ARTISTICO E CULTURAL BOI TA TA TA; GRUPO FUZUÊ DE DANÇA; ORQUESTRA LEMOS; BLOCO CARNAVALECO LÍRICO CORDAS E RETALHOS; GRUPO DE DANÇA TROCADILHO

ORQUESTRA INDEPENDENTE DO IBURA CIA BRINCANTES DE CIRCO GRUPO INFANTIL SOL MENORES PATO FU - MÚSICA DE BRINQUEDO DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

CIA FREVO KIDS; ORQUESTRA NA LEVADA DO FREVO; BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO COM VOCÊ NO CORAÇÃO; CIRANDA MIMOSA CIA BRINCANTES DE CIRCO TIO BRUNINHO MINI JOIA (CHINA) DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

AFOXÉ ARÁ OMIM; URSO BRANCO DA MUSTARDINHA; CIA SÓ ARES DE DANÇA; DANDA E SUA ORQUESTRA ITINERANTE; MARACATU NAÇÃO DE OXALÁ CIA BRINCANTES DE CIRCO TINTIM POR TINTIM MINI ROCK DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

COMPANHIA ARTÍSTICA JOVENS ENCENAM (CIA AJE DE DANÇA); ORQUESTRA 100% MULHER; ORQUESTRA PRIME; PASSISTAS ZENAIDE BEZERRA; O BONDINHO BLOCO CARNAVALESCO INFANTIL KELLY BENEVIDES - CIGARRA KIKA BLOCO DO BITA DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

INCLUSÃO CIA DE DANÇA; ORQUESTRA BICHOS SOLTOS; GRUPO FOLCLORICO URSO TEIMOSO DA TORRE; CIA DE FREVO DO RECIFE; ORQUESTRA DOS PALHAÇOS FADA MAGRINHA FADA MAGRINHA (Caixinha de Ritmo) PATO FU - MÚSICA DE BRINQUEDO DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

BOI DA CUTIA; MARACATU NAÇÃO ERÊ; TRIBO DE CABOCLINHO TUPI; CIA FREVO KIDS; ORQUESTRA 29 DE MAIO BANDINHA CIRCENSE DO RECIFE A BANDINHA DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLINHOS TAPUYA CANIDÉ; BOI DA LUA; MARACATU NAÇÃO DE OXALÁ TRUPE CIRCENSE A BANDINHA DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

MARACATU NAÇÃO CAMALEÃO; CIA DE DANÇA FREVO CIRCULAR; ORQUESTRA FREVIOCANDO; URSO DA PELEJA 2024; CABOCLINHO UNIÃO SETE FLECHAS DE GOIANA BAILINHO KIDS CAROL LEVI DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

TRIBO INDIGENA ONÇA NEGRA; CIA DE DANÇA ANGEL DE BRASÍLIA TEIMOSA; ORQUESTRA FELICIDADE; T.C.M. SUELY NO FREVO MARIANE BIGIO BANDA MARIA FULÔ

LAGOA DO ARAÇÁ DATA 11/02 domingo ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular FORRÓ RECEBA CLARA SOBRAL ORQUESTRA RECIFE DE BAMBAS com participação KARYNNA SPINELI, HELENA CRISTINA, GRACINHA DO SAMBA, LUISA PÉROLA LARISSA LISBOA VANESSA DA MATA DATA 12/02 segunda-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular BANDA FORRÓ DUBÃO QUINTETO VIOLADO FIM DE FEIRA SAMUEL ROSA BENIL DATA 13/02 terça-feira ATRAÇÃO Recife MCP - Matriz da Cultura Popular ANDRÉ RIO BANDA RUDHIA PARALAMAS DO SUCESSO LIA DE ITAMARACÁ GAROTA ASSANHADA





Veja também

nascimento Nasce primeiro neto de Eike Batista e Luma de Oliveira