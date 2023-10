A- A+

Livro Recife é a cidade do Nordeste escolhida para lançamento de A Liverpool dos Beatles, de Gilvan Moura Obra é uma espécie de guia dos locais históricos e que marcaram a trajetória da The Beatles, uma das maiores bandas de pop/rock de todos os tempos

O Recife foi a única cidade do Nordeste escolhida pelo escritor mineiro Gilvan Moura para o lançamento do mais novo livro dele, A Liverpool dos Beatles: um passeio pela cidade da banda mais amada do mundo (Editora Belas Letras, 128 páginas, 2022). No evento, no Downtown Pub ZN, no bairro do Espinheiro, no último sábado (27), o escritor recebeu os fãs e autografou exemplares. O eventou também marcou o quinto aniversário do Beatles Lounge Brasil, Museu Temático dos Beatles (MTB), no Recife. Desde que o livro foi publicado, o autor vem viajando por cidades brasileiras para divulgá-lo. Já passou, por exemplo, por Caxias do Sul e Porto Alegre.

A obra é uma espécie de guia dos locais históricos e que marcaram a trajetória da banda The Beatles, uma das maiores bandas de pop/rock de todos os tempos, formada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, que começou em Liverpool, em 1960.

Diferente dos outros guias que existem sobre a relação da banda com a cidade, o livro lista lugares realmente relevantes na história do grupo, que lá vivenciou históricas e situações marcantes eternizadas em várias letras de canções. O livro de Gilvan, que é pesquisador, fã e colecionador, conta, por exemplo, a relação de John Lennon com Strawberry Field durante a sua infância; a importância do Casbah Coffee Club, onde John, Paul e George deram ali primeiro show, para o início da banda. O local foi declarado patrimônio histórico pelas autoridades britânicas.

Gilvan Moura autografa um exemplar de A Liverpool dos Beatles para um fã | Foto: Adonis Silva/Divulgação

O Casbah pertencia à mãe Pete Best, que depois se uniria ao, até então, trio como baterista - antes de Ringo; e a banda mudou o nome para The Silver Beatles (antes The Quarrymen e depois só The Beatles). Outros casos curiosos como a expulsão de Lennon do Cavern Club, a casa de shows onde a banda nasceu como The Beatles; e a verdadeira origem da canção Eleanor Rigby são abordados no livro, que traz, também, um mapa ilustrado de Liverpool criado pelo artista Jonas Santos.

Gilvan, que mora em Ouro Preto (MG), onde dá aulas de inglês avançado, tem como atividade paralela o canal Beatles School, no YouTube. Com mais de 51 mil inscritos e 600 vídeos, ele produz o conteúdo em casa, em um cenário repleto de antiguidades e artigos relacionados à banda inglesa. Nos vídeos, discute sobre fatos históricos desde a infância dos quatros integrantes da banda até as novidades que continuam a ser produzidas sobre o grupo.

O canal tornou Gilvan é conhecido por beatlemaníacos de várias partes do mundo. Por isso, ele recebeu convites da Editora Belas Letras, de Caxias, para trabalhar no livro Paul McCartney: As Letras, com a produção de vídeos para a divulgação, e na revisão técnica da tradução do The Beatles Tune In: Todos esses anos, de Mark Lewisohn (2013), considerado a bíblia dos Beatles; e de 1964: Os olhos do furacão, de Paul McCartney (2023).

