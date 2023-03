Recife e Caruaru recebem sessões de espetáculo encenado simultaneamente em 32 países

A- A+

“Coelho Branco, Coelho Vermelho”, obra teatral do dramaturgo iraniano Nassim Soleimanpour, será interpretada por diversos atores em 32 países, nesta segunda-feira (13). Por aqui em Pernambuco, serão realizadas duas apresentações simultâneas, às 20h.

No Recife, com atuação de André Ferraz, a sessão será no Teatro Hermilo Borba Filho. Já em Caruaru, Iris Marcolino encena a performance no Lício Neves - Espaço de Arte, que faz sua pré-inauguração na ocasião. As apresentações também serão transmitidas online.

“Coelho Branco, Coelho Vermelho” é uma experiência teatral sem diretor, cenário e ensaio. Desde a sua estreia em 2011, tem circulado por diversas partes do mundo, acumulando mais de 3 mil encenações. Já exploraram a potencialidade do texto artistas como John Hurt, Whoopi Goldberg, Lília Cabral e Fábio Porchat.



A obra foi escrita em um momento no qual Nassim Soleimanpour estava impedido de deixar o Irã pelo governo do país. Traduzido para o português por Maurício Ayer, o texto traz reflexões sobre autoritarismo, com pinceladas autobiográficas.

O fator surpresa faz parte do jogo cênico que envolve a peça. O artista recebe a dramaturgia em um envelope fechado e, na medida em que se depara com o texto, é desafiado a improvisar.

As apresentações simultâneas em diversos países tiveram início em 2021. Em Pernambuco, a primeira experiência ocorreu no ano passado, quando o ator ngelo Fábio ficou responsável por dar vida ao texto, durante uma sessão em Camaragibe.

Serviço:

“Coelho Branco, Coelho Vermelho”, de Nassim Soleimanpour

Nesta segunda-feira (13), às 20h

Recife: Teatro Hermilo Borba Filho (Av. Cais da Aurora, s/n, Bairro do Recife), com transmissão online no YouTube do Pós-Traumático Coletivo

Caruaru: Teatro Lício Neves - Espaço de Arte (R. Carlos Laet, 356 - Indianópolis), com transmissão online no canal do YouTube do Feteag Caruaru



