Recife é escolhida para receber a Casa Chivas; confira informações

A- A+

Chivas Regal, marca de whisky da Pernod-Ricard Brasil, abre uma casa exclusiva intitulada “Casa Chivas”, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O projeto, que será realizado pela primeira vez em uma capital do Nordeste do Brasil, conta com uma agenda especial de exposições, shows, talks e workshops, além de um bar com uma experiência sensorial com drinks exclusivos.

“Chivas sempre exaltou o sucesso e a generosidade. Nos últimos tempos vimos que o conceito de sucesso evoluiu, passou a ser mais plural, mais coletivo, e por isso queremos que a Casa Chivas seja um lugar para celebrar com aqueles que diariamente nos inspiram e criam novos caminhos para o sucesso de todos através de seus talentos”, conta Patrícia Cardoso, diretora de marketing da Pernod-Ricard Brasil.

O projeto vai reunir jovens talentos pernambucanos da moda, arte e música. A abertura da casa acontece na quinta-feira (27) e contará com a apresentação da pernambucana DJ Deb Lima.

Veja também

Artes Cênicas Teatro Luiz Mendonça recebe o espetáculo "Wandinha, eu sou Família Addams"