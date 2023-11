A- A+

EXPOSIÇÃO "Recife e o Morro: Cenas Urbanas", de Arnóbio Escorel, ganha mostra no Palácio do Comércio Produção pictórica de Arnóbio será exposta na sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), no Bairro do Recife, entre os dias 5 e 10 de dezembro

A produção pcitórica do artista paraibano Arnóbio Escorel, "Recife e o Morro: Cenas Urbanas", será exibida em exposição no Palácio do Comércio - sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), localizada no Bairro do Recife.



De 5 a 10 de dezembro, a mostra, com acesso gratuito, traz à tona o estilo primitivista e a técnica acrílico sobre tela, em pelo menos 27 quadros que reverberam sentimentos com a cena do cotidiano das periferias e dos morros da capital pernambucana, em especial o Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade.





Com a religiosidade como tema recorrente na obra de Arnóbio, a devoção à Nossa Senhora da Conceição é destaque nas produções do pintor - em especial neste período de Festa do Morro em homenagem à santa, as pinturas reforçam as celebrações pela data da padroeira do Recife - dia 8 de dezembro.

Iemanjá e o sincretismo religioso

O orixá feminino que rege as águas salgadas, que também é festejada em dezembro, Iemanjá é o tanto quanto aclamada na obra de Arnóbio.

Com o louvor à religiosidade, a exposição "Recife e o Morro: Cenas Urbanas" - que tem o projeto expográfico criado pela arquiteta Graciely Neri e curadoria da jornalista Ana Cláudia Thorpe - é, portanto, uma celebração à Nossa Senhora da Conceição.

Serviço

Exposição "Recife e o Morro; Cenas Urbanas"

Quando: de 5 a 10 de dezembro, das 9h às 17h

Onde: Palácio do Comércio - Sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP)

Acesso gratuito

