CULTURA "Recife é pra ficar nas férias" promete diversão gratuita para as crianças Programação da Prefeitura do Recife leva lazer e entretenimento aos parques Santana, Macaxeira, das Graças e Segundo Jardim de Boa Viagem

Neste domingo (22), os recifenses poderão aproveitar a programação oferecida gratuitamente nos espaços públicos. Oferecido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, o "Recife é pra ficar nas férias" oferece atividades para crianças e adolescentes nos parques Santana, Macaxeira, das Graças e Segundo Jardim de Boa Viagem, das 15h às 20h.

Novidade na programação, a Rua da Aurora oferecerá lazer na região central do Recife. O polo terá espaço para recreação infantil, brinquedos infláveis, oficinas de pintura no rosto e a apresentação dos grupos Cigarra Kika e Patrulha Canina.

No Parque Santana, os brinquedos infláveis e as recreações já começam a partir das 15h. Por lá se apresenta a Orquestra Brasileira do Recife e o espetáculo: A Caixa Mágica e ainda uma intervenção circense com malabares e pernas de pau.

No Parque Macaxeira, a programação também conta com brinquedos infláveis, oficinas de pintura infantil e recreação. No palco, vai ter a apresentação do espetáculo Bons Modos e show de Lulu Araújo (Fada Magrinha). Já o Segundo Jardim de Boa Viagem, além de receber a feira de economia criativa Mercado do Bem, vai ter intervenção circense e apresentação da Cigarra Kika.

O Parque das Graças terá recreação, pintura e a apresentação da Orquestra Brasileira do Recife com o espetáculo A Caixa Mágica e a Orquestra dos Bichos.

Serviço:

Data: Domingo (22), das 15h às 20h



Onde:Parque Santana

Programação:

Recreação - 15h às 20h

Brinquedos Infláveis - 15h às 20h

Oficinas de Pintura Infantil e Balão - 15h às 20h

Orquestra Brasileira do Recife e o Espetáculo: A Caixa Mágica 16h40 às 17h40

Intervenção Circense - Malabares e Perna de Pau 18h às 19h

Onde: Parque Macaxeira

Programação:

Recreação - 15h às 20h

Brinquedos Infláveis - 15h às 20h

Oficinas de Pintura Infantil e Balão - 15h às 20h

Show de Lulu Araújo (Fada Magrinha) 16h às 17h

Teatro Infantil Espetáculo Bons Modos - 17h às 18h

Onde: Segundo Jardim

Programação:

Recreação - 15h às 20h

Brinquedos Infláveis - 15h às 20h

Oficinas de Pintura Infantil e Balão - 15h às 20h

Intervenção Circense - Malabares e Perna de Pau 16h às 17h

Cigarra Kika 18h às 19h

Economia Criativa Mercado do Bem 15h às 20h



Onde: Parque das Graças

Programação:

Recreação - 15h às 20h

Oficinas de Pintura Infantil e Balão - 15h às 20h

Orquestra dos Bichos 16h às 17h

Orquestra Brasileira do Recife e o Espetáculo: A Caixa Mágica 18h às 19h

Onde:Rua da Aurora

Programação:

Recreação - 15h às 20h

Brinquedos Infláveis - 15h às 20h

Oficinas de Pintura Infantil e Balão - 15h às 20h

Cigarra Kika 16h às 17h

Patrulha Canina 17:30h às 18:30h

