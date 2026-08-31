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ANITTA Recife recebe a turnê "Ensaios da Anitta" no dia 10 de janeiro de 2027; saiba mais Recife é a única cidade do Nordeste a receber o show: vendas de ingresso começam em 1º de setembro

Confirmado. Anitta vai realizar oito apresentações dos “Ensaios da Anitta” em janeiro de 2027.



E Recife está entre as cidades escolhidas e recebe o show no dia 10 de janeiro, um domingo.

Com o tema “É festa no Brasil!”, a temporada começa em Belém (PA), no dia 9 de janeiro. No dia seguinte, a cantora se apresenta na capital pernambucana. Até o momento, Recife é a única cidade do Nordeste incluída na programação.

Depois de Pernambuco, os shows acontecem em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR). A temporada será encerrada em São Paulo (SP), no dia 31 de janeiro.

Segundo publicação feita no Intagram da cantora, as vendas dos ingressos começam na terça-feira, 1º de setembro, para clientes com o cartão do MercadoPago. Na quarta-feira, 2 de setembro, a venda será aberta ao público em geral, ambos serão realizados pela plataforma Ingresse.

Confira a programação dos “Ensaios da Anitta” em 2027:

9 de janeiro, Belém (PA)

10 de janeiro, Recife (PE)

16 de janeiro, Belo Horizonte (MG)

17 de janeiro, Brasília (DF)

23 de janeiro, Campinas (SP)

24 de janeiro, Rio de Janeiro (RJ)

30 de janeiro, Curitiba (PR)

31 de janeiro, São Paulo (SP)



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