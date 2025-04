A- A+

SÃO PAULO Recife Fest promove "invasão pernambucana" em São Paulo neste sábado (12) As bandas Diablo Angel, Sonika e Vamoz agitam o evento, que terá discotecagem de Lúcio Maia e lançamento do livro "Imagens de uma década em sons"

Neste sábado (12), São Paulo será “invadida” por vários artistas pernambucanos. É o Recife Fest, que acontecerá no FFfront, bairro do Sumarezinho, na capital paulista, reunindo as bandas Diablo Angel, Sonika e Vamoz, além de discotecagem de Lúcio Maia e lançamento do livro “Imagens de uma década em sons”, da jornalista e fotógrafa Luciana Ourique.

Os ingressos custam R$ 40 e estão à venda na plataforma MeAple.

Atrações

Com mais de 10 anos de estrada, a banda Diablo Angel já se apresentou em eventos como o Carnaval do Recife e o São João de Caruaru e vai pela primeira vez a São Paulo, com seu novo álbum, “O que te dá Prazer”.

Já a banda Sonika tem três anos em atividade e chega à Paulicéia pela segunda vez. O grupo mescla diversas vertentes do rock a elementos típicos da cultura pernambucana. Recentemente, a Sonika lançou o single “Candoca”, com participação da Mundo Livre S/A.

A veterana Vamoz, com mais de 20 anos de carreira, está atualmente residindo em São Paulo, e levará ao Recife Fest rock pernambucano com muito fuzz, embalados pelo seu último lançamento, o álbum “Damned Rock’n’Roll”.

Um dos mais importantes guitarristas em atuação no Brasil, Lúcio Maia (ex-integrante da Nação Zumbi) ficará no comando das pick-ups, com discotecagem em vinil.

A fotógrafa e jornalista Luciana Ourique apresentará seu livro, “Imagens de uma década em sons”, em que capta centenas de shows em imagens e textos, resgatando a história da música pernambucana, nacional e internacional entre os anos de 1998 a 2008, nos palcos de Pernambuco.

SERVIÇO

Recife Fest no FFfront

Com as bandas Diablo Angel, Sonika e Vamoz, discotecagem de Lúcio Maia e lançamento do livro “Imagens de uma década em sons”, de Luciana Ourique

Quando: Sábado (12), às 19h

Onde: FFfront - Rua Purpurina, 199, Sumarezinho - São Paulo-SP

Ingressos: R$ 40, à venda na AmeAple



Veja também