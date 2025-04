Recife ganha Film Comission para incentivar produção audiovisual; Governo prepara programa estadual

A- A+

Recife agora possui uma Film Comission. O termo em inglês é usado para definir organizações, sejam municipais ou estaduais, que visam tornar determinada região atrativa para as produções audiovisuais, a exemplo do que já existe em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

O decreto que institui o Recife Film Commission foi assinado na última sexta-feira (5), pelo prefeito João Campos, na presença de Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Uma plataforma digital já foi criada como o objetivo de articulações do setor. Por meio do site, é possível realizar cadastrar profissionais, encontrar sugestões de locações e solicitar autorização para filmagens.

Com o objetivo de impulsionar todas as cadeias da indústria do audiovisual, o programa busca viabilizar e otimizar desde a logística das produções locais até a promoção de Recife como cenário para filmes, séries e comerciais de fora.

As secretarias de Desenvolvimento Econômico e Cultura estarão à frente da coordenação do Recife Film Commission. Primeiramente, a iniciativa vai centralizar e agilizar a tramitação de demandas referentes a autorizações, licenças de gravação e outros serviços públicos municipais mais exigidos pelo setor.

Pernambuco

No âmbito estadual, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), em parceria com a Secretaria de Cultura, criou um Grupo de Trabalho na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Audiovisual com o objetivo de criar a Pernambuco Film Commission.

“O nosso objetivo é que o setor do audiovisual participe ativamente das definições e planejamentos da Pernambuco Film Commission, otimizando, desta forma, ainda mais a democratização do acesso a todas as etapas da produção e da difusão de filmes entre os produtores do audiovisual de Pernambuco”, explica a secretária de Cultura, Cacau de Paula.

