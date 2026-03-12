A- A+

FREVO Recife Frevo Festival promove apresentações artísticas gratuitas e celebra o gênero; confira O maestro Edson Rodrigues é o homenageado desta segunda edição do festival

O Recife Frevo Festival reúne orquestras, intérpretes e projetos responsáveis por renovar o frevo na capital pernambucana nos dias 12 e 14 de março, no Teatro do Parque e no Paço do Frevo, respectivamente. O evento gratuito homenageia o maestro Edson Rodrigues na segunda edição do festival.

O Recife, intitulado Cidade da Música pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), tem o frevo como um dos seus principais gêneros musicais. A estreia da nova temporada do Recife Frevo Festival acontece nesta quinta-feira (12), data que o Recife completa 489 anos, a partir das 19h, no Teatro do Parque.

No sábado (14), o festival promove a etapa formativa no Paço do Frevo, a partir das 16h30, promovendo uma apresentação da pesquisadora Rebeca Gondim, além de uma roda de diálogo, chamada de “O frevo é delas: Tradição, mercado e inovação em movimento”. O evento é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB).

SERVIÇO

Recife Frevo Festival

Com Maestro Edson Rodrigues, Orquestra de Bolso, Isadora Melo, Laís Senna entre outras atrações

Quando: 12 de março, 19h

Onde: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81, Boa Vista

Entrada gratuita com retirada dos ingressos na bilheteria a partir das 18h

Recife Frevo Festival - etapa pedagógica

Com Rebeca Gondim e as participações de Isadora Melo, Laís Senna, Inaê Silva e Anne Costa e Michelle de Assumpção

Quando: 14 de março, 16h30

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s.n

Entrada gratuita

