Recife Frevo Festival promove apresentações artísticas gratuitas e celebra o gênero; confira
O maestro Edson Rodrigues é o homenageado desta segunda edição do festival
O Recife Frevo Festival reúne orquestras, intérpretes e projetos responsáveis por renovar o frevo na capital pernambucana nos dias 12 e 14 de março, no Teatro do Parque e no Paço do Frevo, respectivamente. O evento gratuito homenageia o maestro Edson Rodrigues na segunda edição do festival.
O Recife, intitulado Cidade da Música pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), tem o frevo como um dos seus principais gêneros musicais. A estreia da nova temporada do Recife Frevo Festival acontece nesta quinta-feira (12), data que o Recife completa 489 anos, a partir das 19h, no Teatro do Parque.
Leia também
• Fabiano Ferraz aprova lei que transforma a Quadrilha Matutinho em Patrimônio Cultural do Recife
• Roteiro gastronômico reúne bares e restaurantes tradicionais do Recife e de Olinda
• Aniversário de Recife e Olinda: cidades-irmãs carregam legado histórico
No sábado (14), o festival promove a etapa formativa no Paço do Frevo, a partir das 16h30, promovendo uma apresentação da pesquisadora Rebeca Gondim, além de uma roda de diálogo, chamada de “O frevo é delas: Tradição, mercado e inovação em movimento”. O evento é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB).
SERVIÇO
Recife Frevo Festival
Com Maestro Edson Rodrigues, Orquestra de Bolso, Isadora Melo, Laís Senna entre outras atrações
Quando: 12 de março, 19h
Onde: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81, Boa Vista
Entrada gratuita com retirada dos ingressos na bilheteria a partir das 18h
Recife Frevo Festival - etapa pedagógica
Com Rebeca Gondim e as participações de Isadora Melo, Laís Senna, Inaê Silva e Anne Costa e Michelle de Assumpção
Quando: 14 de março, 16h30
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s.n
Entrada gratuita