MÚSICA Recife Frevo Festival uniu tradição e contemporaneidade na abertura da 2ª edição; veja A Orquestra de Bolso (ODB) também se apresentou nesta quinta (12), com convidados responsáveis por renovar o frevo no estado

O Recife Frevo Festival reuniu orquestras, intérpretes e projetos responsáveis por renovar o gênero nesta quinta-feira (12), mesma data em que a capital pernambucana completou 489 anos. A segunda edição do evento gratuito estreou no palco do Teatro do Parque, com apresentações da Orquestra do maestro Edson Rodrigues, homenageado de 2026 do festival, e da Orquestra de Bolso (ODB), reinterpretando clássicos do frevo e canções autorais.

Edson Rodrigues, maestro, compositor, arranjador, regente e professor de música foi o grande destaque da noite com a performance apoteótica da própria orquestra, fora a homenagem recebida em vida pelo festival. O músico assinou 18 composições de frevo, além de participações em coproduções que se tornaram referência no Carnaval e na cena instrumental da cidade.

O maestro Edson Rodrigues agradeceu ao festival e recebeu o reconhecimento do público através dos aplausos de pé de toda a plateia presente no Teatro do Parque.

''O meu frevo é a minha música, é o que eu sei fazer, muito obrigado'', expressou o músico.

A segunda atração foi a Orquestra de Bolso (ODB), fundada em 2015, nas dependências do Grêmio Musical Henrique Dias, uma das maiores escolas de frevo de Pernambuco. Com a formação compacta (um músico por naipe) sob o comando do cantor e saxofonista Ricardo Pessoa, o grupo convidou diversos artistas para o palco nesta noite.

Participações

Dentre os convidados da ODB, Jota Michiles representou a geração clássica do frevo, um dos maiores nomes do frevo-canção, autor de ‘’Bom Demais’’ e ‘’Me Segura Senão Eu Caio’’. A ODB também serviu de base sonora para os frevos rurais de Nailson Vieira, trombonista, poeta, cantor, compositor e representante do maracatu rural.

A Orquestra de Bolso foi acompanhada por Laís Senna, atriz, cantora e compositora e vencedora do Prêmio da Música Pernambucana 2025. Nesta edição do Recife Frevo Festival, Isadora Melo também subiu ao palco, apresentando o projeto experimental ''Um Frevo por Dia'', ao lado de Rafael Marques com o seu bandolim.

Dança

A dança também marcou presença no Recife Frevo Festival com a performance da passista Inaê Silva, integrando o evento, assim como os estudantes da Companhia de Dança da Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges. A 2ª edição do festival segue no dia 14 de março, no Paço do Frevo, a partir das 16h30, promovendo a etapa pedagógica, com entrada aberta ao público.

