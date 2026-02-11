A- A+

STREAMING "Recife Frio", de Kleber Mendonça Filho, chega ao catálogo da Itaú Cultural Play com acesso gratuito Além do curta-metragem pernambucano, outros 17 novos filmes estreiam na plataforma

Chega ao catálogo da Itaú Cultural Play, nesta sexta-feira (13), o curta-metragem “Recife Frio” (2009). O filme é um dos primeiros trabalhos de Kleber Mendonça Filho, diretor do candidato ao Oscar “O Agente Secreto”.

A produção é um “falso documentário” sobre uma drástica mudança climática na Capital pernambucana. Após a queda de um meteorito, a cidade que já foi tropical passa a enfrentar neve e temperaturas baixas, contando até com pinguins na paisagem litorânea.

Além do filme pernambucano, também estreiam na plataforma de streaming outros 17 novos filmes. São curtas e longas-metragens produzidos em diversos estados do Brasil, incluindo oito novos títulos para a coleção permanente “Cine Curtinhas”, com animações para o público infantil.



O Itaú Cultural Play tem acesso gratuito e está disponível no seu site oficial, nas smart TVs da Samsung, LG, Android TV e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. O conteúdo da IC Play também pode ser visto nas plataformas Claro TV+, SKY+ e Watch Brasil.



*Com informações da assessoria de imprensa.

