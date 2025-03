Recife ganha data extra da turnê de despedida de Gilberto Gil; pré-venda começa segunda (24)

A- A+

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil, de 82 anos, anunciou, nesta quinta-feira (20), uma data extra da turnê ''Tempo Rei'' no Recife, após todos os ingressos esgotarem para a apresentação que acontece no dia 22 de novembro, no Classic Hall. O artista escolheu para a sua despedida dos palcos a capital pernambucana como último destino.

A nova oportunidade para os fãs pernambucanos contemplarem Gilberto Gil no palco vai acontecer no dia 23 de novembro, também no Classic Hall. A última turnê do cantor estreou no último dia 15 de março, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para 53 mil pessoas.

A pré-venda dos ingressos para a data extra de ''Tempo Rei'' no Recife será iniciada na próxima segunda-feira (24), às 10h, para clientes Banco do Brasil, enquanto as vendas para o público geral começam no dia 27 de março, a partir de 12h. A compra pode ser adquirida no site oficial de Gil: www.giltemporei.com.br .



Para anunciar a data extra da turnê, que vai atravessar o Brasil com o célebre repertório de Gil, o cantor compartilhou no seu perfil do Instagram a seguinte mensagem: ''Recife pediu, e o tempo atendeu''.

