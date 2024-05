Recife Mais Verde traz Black Alien, Edson Gomes, Alborosie e mais ao Armazém 14 neste sábado (18)

A- A+

Durante mais de 12 horas, a Capital pernambucana vai vivenciar um evento que conecta cultura, cidadania e sustentabilidade. Neste sábado (18), a partir das 19h, o Armazém 14, no Bairro do Recife, recebe a terceira edição do festival Recife Mais Verde, que terá atrações musicais como Black Alien, Edson Gomes, Mago de Tarso, Barromeu, entre outros.

Além dos shows, o público também terá acesso a outras experiências, como a exposição Gigantes de Aço, pistas de skate, Expo Tattoo e ativação de ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Os ingressos custam a partir de R$ 90 e estão à venda no site Brasil Ticket.

Atrações

Entre as primeiras atrações confirmadas no line-up do Recife Mais Verde, está o rapper, cantor e compositor carioca Black Alien. Com mais de 30 anos em atividade, o artista ficou conhecido após integrar a banda Planet Hemp, mas também já colaborou com nomes como Banda Black Rio, Fernanda Abreu, Pavilhão 9, Sabotage, Paralamas do Sucesso, Forfun e outros.

O maior nome do reggae brasileiro também marcará presença no festival. O baiano Edson Gomes vai abrir a mente do público com suas canções que falam sobre desigualdade e mazelas sociais, violência e resistência. Não faltarão clássicos como “Árvore”, “Malandrinha”, “Fogo na Babilônia”, “Campo de Batalha” e um sem fim de sucessos.

Também da Bahia, o jovem Teto é um dos responsáveis por popularizar o trap Brasil afora. Conhecido como “o rei das prévias” – por, desde o início de sua carreira, publicar vídeos com trechos de suas músicas, as “prévias” – ele apresentará músicas como “Paypal”, “Manha” e “Dia Azul”, e promete novidade: a inédita “Fashion”.

Local e internacional

Um dos representantes locais na programação do Recife Mais Verde é o rapper pernambucano Mago de Tarso, também conhecido como “Caranguejo do Trap”. Tendo como referências Chico Science, Reginaldo Rossi e Flávio José, o trabalho de Mago chama a atenção por fazer um mix de gêneros diversos, como o trap, o brega funk, com ritmos tradicionais, como o forró.

A já tradicional Batalha da Escadaria, que há 15 anos promove encontros de rimas no Centro do Recife, também terá espaço no festival. Nesta edição, contará com a participação de Magrão e Colombiana, que fazem parte da Batalha na Aldeia e foram convidados para a disputa.

O Recife Mais Verde também terá uma atração internacional: o músico italiano Alborosie. O multiinstrumentista começou sua carreira aos 15 anos de idade, quando formou a banda Reggae National Tickets. Desde então, ele empunha as cores e os tons da cultura rastafári jamaicana mundo afora.

SERVIÇO

Festival Recife Mais Verde

Quando: Hoje (18), a partir das 19h

Onde: Armazém 14 | Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no Brasil Ticket

Informações: @festivalrecifemaisverde

Veja também

