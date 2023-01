A- A+

Cultura Recife Mal Assombrado, passeios e tour de Rio são destaques no novo ciclo do "Olha! Recife" Inscrições podem ser feitas nesta sexta-feira (20), a partir das 9h, pelo site www.olharecife.com.br

O projeto Olha! Recife abre mais um ciclo de passeios a partir desta sexta-feira (20). Além de poder desbravar lendas urbanas da cidade no passeio "Recife Mal Assombrado", os interessados poderão participar de outros roteiros, como tour a pé pelo bairro de Casa Amarela ou de bike, pelo Derby. Já para quem deseja conhecer um pouco mais de história, há o roteiro do Recife Judaico. Os interessados podem se inscrever pelo site www.olharecife.com.br para garantir a participação nos tours guiados e gratuitos por atrativos turísticos da cidade oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer.

Roteiros

O Recife Mal Assombrado será neste sábado (21), com saída da Praça do Arsenal, às 18h. O tour, que será pelo bairro do Recife, contará com atores interpretando personagens como a Galega de Santo Amaro e o Papa Figo. Também no sábado, mas pela manhã, tem o tradicional passeio de barco com o tema Recife e suas pontes, saindo do Catamaran Tours. Este roteiro, bastante concorrido, é um dos preferidos dos recifenses e turistas porque oferece uma forma diferenciada de conhecer a cidade, passando pelas pontes e vislumbrando a arquitetura recifense.

O tour a pé do domingo (22) vai desbravar o bairro de Casa Amarela, passando por suas ruas e conhecendo suas origens. Os participantes têm como ponto de partida o Sítio Trindade e vão passar por locais como a Estrada do Arraial, Mercado e Feira de Casa Amarela, entre outros. Já o tour para quem quer passear de bike terá saída da Praça do Derby, passando por locais como a antiga faculdade de medicina, Capela Santa Terezinha e outros. Os dois passeios do domingo têm saída às 9h.

Quarta-feira (25), o roteiro a pé abordará o tema Recife Judaico, visitando locais como a sinagoga Kahal Zur Israel, a primeira das Américas, e a Sinagoga Israelita do Recife, no bairro da Boa Vista.Este passeio tem a Praça do Arsenal como ponto de saída, às 14h.

Recife Walking Tour (Caminhada Cultural)

Fortalecendo o Centro do Recife enquanto destino turístico e também incentivando a disseminação sobre a cultura e história da cidade, o Olha! Recife realiza, todas as sextas-feiras, passeio com o tema Caminhada Cultural. A saída será às 9h30, da Praça do Arsenal. De lá o grupo irá passar por locais como Marco Zero, Torre Malakoff, Rua da Moeda, Ponte Maurício de Nassau, Pátio de São Pedro, entre outros.

Programação:



*Inscrições 20/01 a partir das 09h no www.olharecife.com.br



Olha Recife a no Rio - Recife e suas pontes

21/01 saída às 09h da Catamaran Tours Cais das Cinco Pontas

Olha Recife a pé - Recife Mal Assombrado com atores

21/01 saída às 18h da Praça do Arsenal



Olha Recife a pé - Casa Amarela

22/01 saída às 09h do Sítio da Trindade - Memorial da Verdade.



Olha Recife de bike - Bairro do Derby

22/01 saída às 09h da Praça do Derby em frente ao Banco do Bradesco



Olha Recife a pé - Circuito Judaico

25/01 saída às 14h da Praça do Arsenal em frente ao Centro de Atendimento ao Turista



Olha Recife a pé - Recife Walking Tour (Caminhada Cultural)

27/01 saída às 09h30 da Praça do Arsenal



Veja também

Carnaval 2023 Olinda abre votação popular para escolha dos homenageados do Carnaval 2023