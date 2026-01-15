A- A+

AGENDA CULTURAL Prévias de Carnaval em Recife e Olinda são destaques do roteiro do fim de semana; confira Janeiro de Grandes Espetáculos e estreias do cinema também são opções para curtir o 'findi'

Com destaque para as prévias carnavalescas que já fervem Recife e Olinda, a agenda cultural do fim de semana chega também com Mombojó em Caruaru, no Agreste, e opções diversas de teatro na programação do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE). Confira!

SHOWS E EVENTOS

Pernambuco Meu País - Verão

Com Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, PV Calado, Nena Queiroga, "O Grande Encontro"(Elba, Geraldo Azevedo e Alceu Valença) e José Augusto - Com DJ Bobe nos intervalos

Quando: Sexta (16), a partir das 18h

Onde: São José da Coroa Grande

Acesso gratuito

Informações: @culturape

Show de Chico Chico "Let It Burn | Deixa Arder"

Quando: Sexta (16), às 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 120 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Baile Zodíaco

Com show de Dada Boladão

Quando: Sexta (16), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Mombojó, Tagore e Platônicca

Quando: Sexta (16), a partir das 21h

Onde: Estelita Recife - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Baile do Marley

Com Marley no Beat e Shevchenko entre as atrações

Quando: Sexta (16), às 21h

Onde: Brilho Cultural - Rua Olhôa Cintra, 122, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @brilhocultural



"Maledita"

Com Juana Ócio (RN) e Ramemes (RJ) entre as atrações

Quando: Sexta (16), a partir das 22h

Onde: Concha Acústica UFPE - Cidade Universitária, Recife

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @maledita.festa

Baile Pierrot Apaixonado

Com Getúlio Cavalcanti, Romero Guimaraes e Capital do Frevo

Quando: Sexta (16), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 90 via Sympla

Informações: @manhattancafethetaro

Pernambuco Meu País - Verão

Com Maracatu Nação Camaelão, Juarez, Nathália Calasans, Zezo e Timbalada - Com DJ Baloo nos intervalos

Quando: Sábado (17), a partir das 18h

Onde: São José da Coroa Grande

Acesso gratuito

Informações: @culturape

Ensaios da Anitta

Quando: Sábado (17), às 15h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda

Ingressos esgotados

Informações: @ensaiosdaanitta

"Na Farra - Recife"

Com Nattan e Menos é Mais

Quando: Sábado (17), às 16h

Onde: Arena Boa Viagem - Av. Boa Viagem, 87, Pina

Ingressos a partir de R$ 220 no site Ingresse

Informações: (81) 9 9152-8254



"Candlelight: O Melhor de Vivaldi"

Com Quarteto de Cordas Monte Cristo

Quando: Sábado (17), às 18h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no site Feverup

Informações: @teatroriomarrecife

Show de Mombojó, em Caruaru

Show do álbum "nadadenovo" - 21 anos

Quando: Sábado (17), a partir das 21h

Onde: Kimtal/Quintal Bistrô e Parrilla - Rua Deolindo Tavares, 67, Maurício de Nassau

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @kimtalbistroparrilla

We Love 90s & 2000s

Quando: Sábado (17), às 22h

Onde: Estelita Recife - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @estelita.recife

"Lostalgia"

Com as bandas Lostalgia e The Rossi

Quando: Sábado (17), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 130 via Sympla

Informações: @manhattancafethetaro

Baile "Hoje a Mangueira Entra"

Com Martins e Cris Galvão entre as atrações

Quando: Sábado (17), a partir das 18h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos esgotados

Informações: (81) 3344-3300



Ensaios do Carnaval André Rio e Bloco das Ilusões

Quando: Sábado (17), às 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada



Pernambuco Meu País - Verão

Com Troça Carnavalesca Piotmbeira doa Quatro Cantos, Helena Cristina, Grupo Revelação, Alexandre Pires e Ferrugem - Com DJ Salvador nos intervalos

Quando: Domingo (18), a partir das 18h

Onde: São José da Coroa Grande

Acesso gratuito

Informações: @culturape

Ensaios de Carnaval da Cel

Com Roberta Sá, Gerlane Lops, Jub Valença e Gabi do Carmo, e discotecagem de DJ Dolores

Quando: Domingo (18), às 16h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos esgotados

Informações: @casaestacaodaluz



Baile Azul e Branco

Com Orquestra do Maestro Oséas e Balanço Black entre as atrações

Quando: Domingo (18), a partir das 11h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 130 via Sympla

Informações: (81) 3344-3300

Ensaio aberto Coral Edgard Moraes

Quando: Domingo (18), a partir das 16h

Onde: Casa morim - Rua Teixeira de Freitas, 77, Várzea

Reservas: (81) 9 9349-8703 (WhatsApp)

Informações: @coraledgardmoraes

Ensaio aberto Pife Floyd

Quando: Domingo (18), às 16h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife

Ingressos gratuitos (limitados) ou colaborativo a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Glue Trip Toca Primeiro Disco

Com participação de Felipe Gouveia

Quando: Domingo (18), a partir das 17h

Onde: Estelita Recife - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @estelita.recife

TEATRO

32º Janeiro de Grandes Espetáculos

"As Testemunhas Duo - Aparição"

Quando: Sexta (16), às 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @festivaljge



"Suzy Brasil - Uma Noite Horripilante"

Quando: Sexta (16), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @festivaljge



"Francisco, um Instrumento de Paz"

Quando: Sábado (17), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @festivaljge



"Matilda - O Musical"

Quando: Sábado (17), às 16h

Onde: Cine-Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @festivaljge



"Fevereiro"

Quando: Domingo (18), às 18h

Onde: Teatro Capiba - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490, Mangabeira

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @festivaljge



"A Cigarra e a Formiga"

Quando: Domingo (18), às 16h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @festivaljge

EXPOSIÇÕES

Exposição de Bonecos Gigantes: "Do Tamanho do Nosso Orgulho"

Quando: até 8 de março, no horário de funcionamento do shopping

Onde: 2º piso do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

"Espelho de Brincantes", de Juliana Souto

Quando: até 7 de fevereiro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"O Que me Fez Partir", de Lua Lim

Quando: até 29 de março

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães - Rua da Aurora, 265, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito

Informações: @mamamrecife/@lualim_art



Visitação: quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h

CINEMA

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

SINOPSE: Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16. Direção: Chloé Zhao

"Extermínio: O Templo dos Ossos"

SINOPSE: o filme acompanha as histórias de Dr. Kelson (Ralph Fiennes) e Jimmy Crystal (Jack O’Connell), líder de uma seita aterrorizante. Na trama, enquanto Dr. Kelson arca com as consequências de uma relação chocante capaz de despertar uma mudança sem precedentes no mundo em que vivem, o contato de Spike (Alfie Williams) e Jimmy Crystal se torna um pesadelo inescapável. Direção: Nia DaCosta



"O Beijo da Mulher Aranha"

SINOPSE: Na nova versão, Valentín (Diego Luna) é um preso político da ditadura argentina nos anos de 1980 que divide cela com Molina, um ex-decorador de vitrines que foi detido por atentado ao pudor. Reconhecido como um homem gay, Molina passa a narrar para o seu companheiro as histórias de seu musical de Hollywood favorito, um drama colorido e espetacular protagonizado por sua atriz predileta Ingrid Luna (Jennifer Lopez). Direção: Bill Condon

