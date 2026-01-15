Prévias de Carnaval em Recife e Olinda são destaques do roteiro do fim de semana; confira
Janeiro de Grandes Espetáculos e estreias do cinema também são opções para curtir o 'findi'
Com destaque para as prévias carnavalescas que já fervem Recife e Olinda, a agenda cultural do fim de semana chega também com Mombojó em Caruaru, no Agreste, e opções diversas de teatro na programação do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE). Confira!
SHOWS E EVENTOS
Pernambuco Meu País - Verão
Com Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, PV Calado, Nena Queiroga, "O Grande Encontro"(Elba, Geraldo Azevedo e Alceu Valença) e José Augusto - Com DJ Bobe nos intervalos
Quando: Sexta (16), a partir das 18h
Onde: São José da Coroa Grande
Acesso gratuito
Informações: @culturape
Show de Chico Chico "Let It Burn | Deixa Arder"
Quando: Sexta (16), às 21h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 120 no site Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
Baile Zodíaco
Com show de Dada Boladão
Quando: Sexta (16), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Mombojó, Tagore e Platônicca
Quando: Sexta (16), a partir das 21h
Onde: Estelita Recife - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Baile do Marley
Com Marley no Beat e Shevchenko entre as atrações
Quando: Sexta (16), às 21h
Onde: Brilho Cultural - Rua Olhôa Cintra, 122, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital
Informações: @brilhocultural
"Maledita"
Com Juana Ócio (RN) e Ramemes (RJ) entre as atrações
Quando: Sexta (16), a partir das 22h
Onde: Concha Acústica UFPE - Cidade Universitária, Recife
Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla
Informações: @maledita.festa
Baile Pierrot Apaixonado
Com Getúlio Cavalcanti, Romero Guimaraes e Capital do Frevo
Quando: Sexta (16), a partir das 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 90 via Sympla
Informações: @manhattancafethetaro
Pernambuco Meu País - Verão
Com Maracatu Nação Camaelão, Juarez, Nathália Calasans, Zezo e Timbalada - Com DJ Baloo nos intervalos
Quando: Sábado (17), a partir das 18h
Onde: São José da Coroa Grande
Acesso gratuito
Informações: @culturape
Ensaios da Anitta
Quando: Sábado (17), às 15h
Onde: Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda
Ingressos esgotados
Informações: @ensaiosdaanitta
"Na Farra - Recife"
Com Nattan e Menos é Mais
Quando: Sábado (17), às 16h
Onde: Arena Boa Viagem - Av. Boa Viagem, 87, Pina
Ingressos a partir de R$ 220 no site Ingresse
Informações: (81) 9 9152-8254
"Candlelight: O Melhor de Vivaldi"
Com Quarteto de Cordas Monte Cristo
Quando: Sábado (17), às 18h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 40 no site Feverup
Informações: @teatroriomarrecife
Show de Mombojó, em Caruaru
Show do álbum "nadadenovo" - 21 anos
Quando: Sábado (17), a partir das 21h
Onde: Kimtal/Quintal Bistrô e Parrilla - Rua Deolindo Tavares, 67, Maurício de Nassau
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @kimtalbistroparrilla
We Love 90s & 2000s
Quando: Sábado (17), às 22h
Onde: Estelita Recife - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @estelita.recife
"Lostalgia"
Com as bandas Lostalgia e The Rossi
Quando: Sábado (17), às 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 130 via Sympla
Informações: @manhattancafethetaro
Baile "Hoje a Mangueira Entra"
Com Martins e Cris Galvão entre as atrações
Quando: Sábado (17), a partir das 18h
Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda
Ingressos esgotados
Informações: (81) 3344-3300
Ensaios do Carnaval André Rio e Bloco das Ilusões
Quando: Sábado (17), às 18h
Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital
Informações: @galodamadrugada
Pernambuco Meu País - Verão
Com Troça Carnavalesca Piotmbeira doa Quatro Cantos, Helena Cristina, Grupo Revelação, Alexandre Pires e Ferrugem - Com DJ Salvador nos intervalos
Quando: Domingo (18), a partir das 18h
Onde: São José da Coroa Grande
Acesso gratuito
Informações: @culturape
Ensaios de Carnaval da Cel
Com Roberta Sá, Gerlane Lops, Jub Valença e Gabi do Carmo, e discotecagem de DJ Dolores
Quando: Domingo (18), às 16h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda
Ingressos esgotados
Informações: @casaestacaodaluz
Baile Azul e Branco
Com Orquestra do Maestro Oséas e Balanço Black entre as atrações
Quando: Domingo (18), a partir das 11h
Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 130 via Sympla
Informações: (81) 3344-3300
Ensaio aberto Coral Edgard Moraes
Quando: Domingo (18), a partir das 16h
Onde: Casa morim - Rua Teixeira de Freitas, 77, Várzea
Reservas: (81) 9 9349-8703 (WhatsApp)
Informações: @coraledgardmoraes
Ensaio aberto Pife Floyd
Quando: Domingo (18), às 16h
Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife
Ingressos gratuitos (limitados) ou colaborativo a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
Glue Trip Toca Primeiro Disco
Com participação de Felipe Gouveia
Quando: Domingo (18), a partir das 17h
Onde: Estelita Recife - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @estelita.recife
TEATRO
32º Janeiro de Grandes Espetáculos
"As Testemunhas Duo - Aparição"
Quando: Sexta (16), às 19h
Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 21
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @festivaljge
"Suzy Brasil - Uma Noite Horripilante"
Quando: Sexta (16), às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @festivaljge
"Francisco, um Instrumento de Paz"
Quando: Sábado (17), às 18h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla
Informações: @festivaljge
"Matilda - O Musical"
Quando: Sábado (17), às 16h
Onde: Cine-Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Jaboatão dos Guararapes
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @festivaljge
"Fevereiro"
Quando: Domingo (18), às 18h
Onde: Teatro Capiba - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490, Mangabeira
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @festivaljge
"A Cigarra e a Formiga"
Quando: Domingo (18), às 16h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @festivaljge
EXPOSIÇÕES
Exposição de Bonecos Gigantes: "Do Tamanho do Nosso Orgulho"
Quando: até 8 de março, no horário de funcionamento do shopping
Onde: 2º piso do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
"Espelho de Brincantes", de Juliana Souto
Quando: até 7 de fevereiro
Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @arte_plural_galeria
Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h
"O Que me Fez Partir", de Lua Lim
Quando: até 29 de março
Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães - Rua da Aurora, 265, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @mamamrecife/@lualim_art
Visitação: quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h
CINEMA
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
SINOPSE: Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16. Direção: Chloé Zhao
"Extermínio: O Templo dos Ossos"
SINOPSE: o filme acompanha as histórias de Dr. Kelson (Ralph Fiennes) e Jimmy Crystal (Jack O’Connell), líder de uma seita aterrorizante. Na trama, enquanto Dr. Kelson arca com as consequências de uma relação chocante capaz de despertar uma mudança sem precedentes no mundo em que vivem, o contato de Spike (Alfie Williams) e Jimmy Crystal se torna um pesadelo inescapável. Direção: Nia DaCosta
"O Beijo da Mulher Aranha"
SINOPSE: Na nova versão, Valentín (Diego Luna) é um preso político da ditadura argentina nos anos de 1980 que divide cela com Molina, um ex-decorador de vitrines que foi detido por atentado ao pudor. Reconhecido como um homem gay, Molina passa a narrar para o seu companheiro as histórias de seu musical de Hollywood favorito, um drama colorido e espetacular protagonizado por sua atriz predileta Ingrid Luna (Jennifer Lopez). Direção: Bill Condon