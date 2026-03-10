A- A+

ARTES VISUAIS "Recife Original Style": Galeria Amparo 60 comemora aniversário do Recife com exposição coletiva Com curadoria de Aslan Cabral, mostra reúne obras de 15 artistas da Capital pernambucana

É com a exposição coletiva “Recife Original Style” que a Galeria Amparo 60 inaugura sua programação em 2026, nesta quinta-feira (12), às 19h. Sob curadoria de Aslan Cabral, a mostra reúne trabalhos de 15 artistas da Capital pernambucana, com abertura no dia do aniversário da cidade.

“Recife Original Style” carrega uma temática ligada à noção de território e as diversas formas de ocupá-lo. A proposta é deixar de lado clichês e visões estereotipadas, abraçando a diversidade como conceito cultural, artístico e político.

Obras de Carol Drahomiro e Wilson Carneiro da Cunha

Claudio Paschoal, "O dreno", 2025

Marcelo Silveira, série "Censor"

Essa pluralidade se reflete nos vários suportes dos trabalhos expostos. O visitante encontrará na galeria pinturas, desenhos, registros históricos, trabalhos com ferro e madeira, entre outros tipo de produção artística.

A exposição conta com obras de Agrippina R. Manhattan, Ana Neves, Carolina Drahomiro, Claudio Paschoal, Clara Moreira, Cristiano Lenhardt, Diogum, Guia Comum do Centro do Recife, Marcelo Silveira, Maurício Castro, Ramsés Marçal, Régi José, Stefane Rossiter, Vitória Vatroi e Wilson Carneiro da Cunha.

Fazem parte da coletiva artistas que nasceram no Recife e outros que têm na cidade sua base de produção. Para a seleção, foi aberta uma convocatória em dezembro de 2025. Das 208 inscrições recebidas, foram selecionados seis nomes que não fazem parte do casting da Amparo 60.

Serviço:

Exposição “Recife Original Style”

Quando: abertura nesta quinta-feira (12), 19h

Visitação até 7 de maio, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3º andar, Boa Viagem

Informações: (81) 3033-4708



*Com informações da assessoria de imprensa

