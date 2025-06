A- A+

Música Recife: Orquestra Criança Cidadã promove Concertos para a Comunidade em unidades do Compaz As ações gratuitas acontecem nos dias 4 e 5 de junho no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, e no Compaz Paulo Freire, no Ibura

A Orquestra Criança Cidadã promoverá mais uma edição dos “Concertos para a Comunidade” durante os dias 4 e 5 de junho. As apresentações têm entrada franca e ocorrem em duas unidades do Centro Comunitário da Paz (Compaz), em Recife.

Com a participação de jovens músicos em formação, o repertório das orquestras mesclará canções de concerto clássicas com peças populares para proporcionar uma experiência mais envolvente e acessível.

Os eventos são abertos ao público de todas as idades e também servem como uma oportunidade para aproximar os recifenses da música erudita.

A Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã será a responsável pela primeira apresentação na quarta-feira (4), às 10h. O concerto acontecerá no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Já na quinta-feira (5), às 15h, o Grupo de Sopros e a Orquestra Infantil Criança Cidadã realizará uma performance para o público da Zona Sul, no Compaz Paulo Freire, que fica localizado no Cohab/Ibura.

“A ideia dos Concertos para a Comunidade é fazer uma aula-espetáculo com o público. Interagir com a plateia, apresentar-lhe os diversos instrumentos que compõem uma orquestra, enfim, mostrar de maneira leve todo o universo da música clássica”, explica o maestro Jadson Dias, responsável pela regência da Orquestra Infantojuvenil e do Grupo de Sopros da OCC.

O calendário completo da Orquestra Criança Cidadã está disponível online, no site do projeto social.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte, com patrocínio master da CAIXA e do Governo Federal.

SERVIÇO

Orquestra Criança Cidadã - Concertos para a Comunidade 2025



Datas: 4 e 5 de junho de 2025

Horários: 10h (04/06) e 15h (05/06)

Entrada: Gratuita

Local: Compaz Ariano Suassuna (Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro) - 04/06 e Compaz Paulo Freire (Ladeira da COHAB, 405, Ibura) - 05/06

