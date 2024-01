Recife: prévias e eventos momescos começam neste sábado (13)

A- A+

A partir deste sábado (13), o Carnaval do Recife aperta o play com 40 eventos e prévias gratuitas espalhadas pela cidade. Acertos de Marcha, concursos momescos, Terças Negras especiais, ensaios de maracatus de baque virado, encontro de Afoxés e muito mais fazem parte da programação.

O Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, recebe, a partir das 20h do sábado (13), o desfile de candidatos a Rei e Rainha do Carnaval 2024 e contará com a participação da Orquestra Popular do Recife, comandada pelo Maestro Ademir Araújo. A finalíssima acontecerá no Pátio de São Pedro, região central da cidade, no dia 27 de janeiro.

A lista com os eventos é extensa e vai rodar pelos quatro cantos da cidade, indo até o dia 7 de fevereiro, a quarta-feira que antecede o carnaval. Neste ano, Recife terá um dia a mais de programação de Carnaval, com início oficial na quinta (8).

Confira lista de prévias e eventos gratuitos:



13/01

Sábado, 20h

Concurso de Rei e Rainha (I Etapa)

Parque Dona Lindu

15/01

Segunda, 19h

Ensaio Tumaraca - Nação Encanto da Alegria

Rua Coremas, nº 40, Mangabeira

16/01

Terça, 19h

Ensaio Tumacara - Nação Almirante do Forte

Estrada do Bongi, 1319 – Bongi

17/01

Quarta, 19h

Acerto de Marcha

Pátio de São Pedro

17/01

Quarta, 14h

Rei e Rainda da Pessoa Idosa

AABB - Rua Dr Malaquias, 204 - Graças

17/01

Quarta

19h

Ensaio Tumaraca - Raízes de África

R. Córrego Bombeirense, 115 - Água Fria

18/01

Quinta, 19h

Ensaio Tumaraca - Nação Porto Rico

Rua Eurico Vitrúvio, nº 483 Pina

18/01

Quinta, 19h

Acerto de Marcha

Pátio de São Pedro

19/01

Sexta, 14h

Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência

Compaz Dom Helder Câmara

19/01

Sexta, 19h

Ensaio Tumaraca - Almirante do Forte + Raízes de África + Porto Rico + Encanto da Alegria

Rua da Moeda

19/01

Sexta, 19h

Acerto de Marcha

Pátio de São Pedro

20/01

Sábado, 19h

Acerto de Marcha

Pátio de São Pedro

21/01

Domingo, 19h

Concurso Porta-estandarte, flabelista, mestre sala e porta-bandeira

Pátio de São Pedro

21/01

Domingo, 19h

Tumaraca - Encanto do Pina

Rua São Benedito, 84, Pina

22/01

Segunda, 19h

Concurso Porta-estandarte, flabelista, mestre sala e porta-bandeira

Pátio de São Pedro

23/01

Terça, 19h

Tumaraca - Estrela D'Alva

Rua Pinheiro, 02 Bairro de São José/ Joana Bezerra, próximo à delegacia

23/01

Terça, 19h

Terça Negra Especial

Pátio de São Pedro

24/01

Quarta, 19h

Tumaraca - Cambinda Estrela

Rua Elias Gomes, nº 420, Chão de Estrelas (Terminal de ônibus)

24/01

Quarta, 19h

Encontro de Baque de Caboclinhos e Índios

Pátio de São Pedro

25/01

Quinta, 19h

Tumaraca - Estrela Brilhante do Recife

Rua Severino Bernardino Pereira (em frente ao Caldinho do Biu) - Alto José do Pinho

25/01

Quinta, 16h

Concurso de Passistas

Pátio de São Pedro

26/01

Sexta, 16h

Concurso de passistas

Pátio de São Pedro

26/01

Sexta, 19h

Tumaraca - Xangô Alafin + Estrela Dalva + Cambinda Estrela + Estrela Brilhante do Recife

Rua da Moeda

27/01

Sábado, 20h

Concurso de Rei e Rainha (Finalíssima)

Pátio de São Pedro

27/01

Sábado, 10h

Carnaval Sem Barreiras

Estação Praia Sem Barreiras - Boa Viagem

27/01

Sábado, 19h

Tumaraca - Nação Tupinambá

Córrego do Jenipapo - Macaxeira

27/01

Sábado, 16h

Aurora dos Carnavais

Rua da Aurora

28/01

Domingo, 17h

Ubuntu - Ensaio

Pátio de São Pedro

28/01

Domingo, 17h

Aurora dos Carnavais

Rua da Aurora

30/01

Terça, 19h

Terça Negra Especial

Pátio de São Pedro

30/01

Terça, 19h

Tumaraca - Leão da Campina

Rua empresário Ricardo Brennand n° 5 - Ibura (Cohab - Chapéu de Palha)

31/01

Quarta, 20h

Concurso de Fantasias do Baile Municipal

Clube Português

01/02

Quinta, 19h

Oyá Alaxé

Pátio de São Pedro

01/02

Quinta, 19h

Tumaraca - Raízes de Pai Adão

Sítio de Pai Adão – Água Fria

02/02

Sexta, 19h

Acerto de Marcha

Pátio de São Pedro

02/02

Sexta, 19h

Tumaraca - Raízes de Pai Adão + Aurora Africana + Leão da Campina + Nação Tupinambá

Rua da Moeda

03/02

Sábado, 19h

Baile Municipal

Classic Hall

04/02

Domingo, 17h

Encontro de Afoxés - Parte 1

Pátio de São Pedro

04/02

Domingo, 17h

Palco Frei Caneca

Praça do Arsenal

06/02

Terça, 19h

Terça Negra Especial

Pátio de São Pedro

06/02

Terça, 18h

Cortejo de Caboclinhos e Índios

Praça do Arsenal

06/02

Terça, 18h

Tumaraca - Ensaio Geral

Marco Zero

06/02

Terça, 14h

Baile Municipal da Pessoa Idosa

Classic Hall

06/02

Terça, 18h

Tumaraca - Ensaio Geral

Marco Zero

07/02

Quarta, 19h

Tumaraca – Ensaios d Abertura do Carnaval + Ensaio Geral Tumaraca

Marco Zero

07/02

Quarta, 17h

Desfile de Agremiações e Orquestras itinerantes

Praça do Arsenal

Veja também

BARBIE Roteiristas criticam coleção da Barbie em homenagem a mulheres na indústria do cinema