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LEITURA Recife promove primeiro encontro de leitura coletiva em parque público neste sábado Ação gratuita no Parque da Jaqueira antecipa a abertura do 23º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz e convida leitores de todas as idades a compartilhar livros ao ar livre

O Recife recebe, neste sábado (25), uma iniciativa inédita voltada ao incentivo da leitura. Das 15h às 17h, o EcoNúcleo do Parque da Jaqueira será palco do "Leituraço: Histórias que se cruzam", encontro que reunirá leitores de diferentes idades para uma experiência coletiva em torno dos livros.

A atividade marca a primeira ação do gênero realizada na capital pernambucana, seguindo um formato já difundido em cidades de outros países e também em grandes centros brasileiros. A proposta é transformar a leitura em uma vivência compartilhada, fortalecendo o convívio entre o público em um espaço aberto.

A programação também contempla as crianças. Mediadores estarão presentes para conduzir atividades de incentivo à leitura e aproximar os pequenos do universo literário.

A organização disponibilizará parte do acervo para consulta, além de almofadas para acomodação. Ainda assim, a recomendação é que cada participante leve seu próprio livro e itens como canga ou cadeira de praia para maior conforto durante a atividade.

A iniciativa funciona como uma prévia do 23º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz, que acontecerá entre os dias 31 de julho e 8 de agosto.

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o evento reunirá escritores, músicos e grupos teatrais em uma programação gratuita espalhada pela cidade.

Entre os convidados desta edição, estão Gregório Duvivier, Aline Bei, Clarice Freire, Juliana Linhares, PC Silva, Nínive Caldas, Carol Levy, Giordano Castro, Inaldete Pinheiro e Odailta Alves. Também participam os grupos Fiandeiros e Cangaias, este último vindo do Ceará para apresentar um espetáculo inédito no Recife.

Embora todas as atividades tenham acesso gratuito, o festival promoverá uma campanha solidária em benefício do Banco de Alimentos do Recife.

Para participar das mesas de debate e das apresentações artísticas, o público poderá trocar um quilo de alimento não perecível por ingresso, distribuído nas bilheterias dos teatros uma hora antes do início de cada atração.

SERVIÇO

“Leituraço: Histórias que se cruzam”

Quando: Sábado (25), das 15h às 17h

Onde: Parque da Jaqueira (EcoNúcleo)

Acesso gratuito

Instagram: @culturadorecife

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