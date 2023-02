A- A+

Carnaval 2023 Recife recebe 1º CarnaRock do Porks com shows ao vivo; confira programação completa Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, todas as unidades da rede Porks Porco & Chope do país vão sediar apresentações

Para os amantes do Rock’n’Roll urtirem o Carnaval, uma boa opção é o 1º CarnaRock Nacional do Porks, festa dedicada ao gênero que será realizado no Recife e em outras 25 cidades brasileiras, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, nas lojas da rede Porks - Porco & Chope. Na capital pernambucana, o evento acontece na unidade do Porks localizada na rua Olavo Bilac, 20a, em Boa Viagem (confira a programação completa abaixo da matéria).

“O CarnaRock do Porks é antes de tudo um bloco de carnaval, com toda a alegria da maior festa brasileira. Com o festival, queremos provar que o rock combina muito bem com a folia dessa época”, comenta José Araújo Neto, fundador da rede Porks. O evento é gratuito, sem cobrança de entrada ou couvert artístico, e acontece durante os cinco dias de Carnaval.

Ao todo, o evento vai ser palco de mais de 200 shows ao vivo com bandas de rock e blues nas seguintes cidades: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Cascavel (PR), Maringá (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Florianópolis (SC), Chapecó (SC), Itajaí (SC), Santa Maria (RS), Campos dos Goytacazes (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Santos (SP), Praia Grande (SP), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Jataí (GO), Brasília (DF), Recife (PE) e João Pessoa (PB).



Confira a programação completa do Carnarock no Recife:

17/02 - Sexta: Abre Alas - Esquenta de Carnaval

Música ao vivo com Vintage (@vintagepop_)

Grupos de 5 pessoas juntas ganham 5 Chopes Pilsen 300ml ou Alamoa de Vinho - válido um por pessoa

18/02 - Sábado: Baile Fantasia

Música ao vivo com Ph Duo

Venha fantasiado e ganhe 1 Chope Pilsen 300ml

19/02 - Domingo: Bloco da galera

Música ao vivo com Thaty Neri @tathyneri

Grupos de 5 pessoas juntas ganham 5 Chopes Pilsen 300ml ou 5 shots de Tequila - válido um por pessoa

20/02 - Segunda: Quase saideira - Pulando igual pipoca Porkspóca

Compre 1 chope 400ml e ganhe 1 porção de Porkspóca

21/02 - Terça: Apuração final - "NOTA 10"

Chope Pilsen 400ml por apenas R$10ão

22/02 - Quarta: Quarta Cinzas - Kit Ressaca

Chope Pilsen 300ml + Burger por R$20ão a noite toda



Serviço:

1º CarnaRock Nacional do Porks

17 e 21 de fevereiro

Porks Boa Viagem

R. Olavo Bilac, 20a - Boa Viagem

