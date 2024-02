A- A+

MÚSICA Recife recebe Encontro de Reggae, no Pátio de São Pedro, a partir desta sexta-feira (16); saiba mais Além de rodas de conversa, o festival também traz atrações musicais com grandes nomes da cena pernambucana

Após a folia de Carnaval, a população recifense já tem mais uma oportunidade de sair às ruas da cidade em busca de uma programação cultural.



O motivo disso é a chegada do Grande Encontro Reggae Roots PE, que acontece no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, área central da Capital pernambucana. O festival ocorre nesta sexta-feira (16) e sábado (17), com atrações diversas.

Na sexta-feira, a noite é dedicada à Cultura Sound System e inicia com a roda de conversa “Cultura Sound System e possibilidades no Mercado da Música”. O debate deve abordar as possibilidades atuais no mercado da música por meio da utilização dos sistemas de som como oportunidade para amplificar ideias e atingir novos públicos.

Após isso, Jah Leo assume o comando com Leão Conquistador e convidados especiais. São eles: Caio Jahzz (Geografya - SC) e Ewerson Selector (Vietcong Promotion - PE) para a seleção musical. Participam ainda Ed Roots, mc residente da equipe, Marcelo Santana, veterano cantor pernambucano, além de Neguemundo (RN), cantor que vem de Natal (RN).

No sábado, é o dia do show do Grande Encontro de três grandes mestres do Reggae, Ívano, Marcelo Santana e Gildo Brasáfrica. Os dois últimos, inclusive, são primos e fazem parte da família Santana, de um tradicional eixo da cultura no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, e, pela segunda vez, vão se apresentar juntos no mesmo palco.

Este ano, o destaque é a banda Groovi, do Rio Grande do Sul, convidada especial. Em turnê pelo nordeste, a banda é uma veterana no Reggae e adepta do rastafarianismo, religião de origem jamaicana. Com a participação do grupo, o festival atinge seu objetivo de expandir o movimento Reggae pernambucano além dos limites do estado.

O Grande Encontro Reggae Roots PE é um festival que tem como objetivo reunir os nomes mais representativos do Reggae pernambucano para difundir o gênero e fortalecer o movimento no Estado, através de rodadas de diálogos, oficinas e apresentações de musicais. O objetivo é sempre proporcionar o encontro dos veteranos com as novas gerações da cena.

A produção é realizada pela mamahuê produções Culturais&Afins e direção de Wagner Staden. Apoio cultural da Prefeitura da Cidade do Recife, Fundação de Cultura da Cidade do Recife, Governo do Estado e Fundarpe.

Veja, abaixo, a programação completa.

Sexta-feira (16)

17h - Roda de Conversa “Cultura Sound System e possibilidades no Mercado da Música”

19h - Sound System Leão Conquistador e convidados

Sábado (17)

19h - DJ Armadinho

20h - Banda Donabagga

21h - O Grande Encontro de Ívano, Marcelo Santana e Gildo Brasáfrica

22h30 - Banda Groovi (Rio Grande do Sul)

