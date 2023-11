A- A+

CIRCO Recife recebe o 17º Festival de Circo do Brasil, com espetáculos nacionais e internacionais Programação ocopa teatros e outros espaços, desta terça-feira (7) até 12 de novembro

O Festival de Circo do Brasil chega a sua 17ª edição desta terça-feira (7) até 12 de novembro. Promovido pela Luni Produções, o evento vai ocupar os teatros de Santa Isabel, do Parque, Apolo e Hermilo Borba Filho, além de outros espaços, com cerca de 20 atrações.

Na programação, constam trabalhos de artistas de várias partes do Brasil e de outros países, como França, Espanha, Argentina e Uruguai. Nesta edição, o festival apresenta o tema “Over Contemporâneo”, apostando na junção entre técnica circense a outras linguagens artísticas, como teatro, dança, poesia, música, artes visuais e humor.

Os ingressos para os espetáculos nos teatros, que custam a partir de R$ 10, já estão à venda pelo Sympla. Também haverá apresentações gratuitas, em locais como Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), Sesc São Lourenço da Mata e no Alto do Capitão.



A primeira sessão do festival fica por conta da La Luna Cia de Teatro, de São Paulo, com o espetáculo “Circo Los Pies”. A apresentação cômico-circense ocorre nesta terça-feira (7), no Teatro Apolo, às 19h, mas a abertura festiva ocorre na quarta-feira (8), às 19h30, no Teatro do Parque, unindo música e circo no mesmo palco. Pela primeira vez no País, a Orquestra de Malabares da Espanha se apresentará com uma big band de 27 músicos locais sob a regência do maestro Spok.

Por meio de fotos e QR codes disponíveis nos espaços que sediam o evento, o público vai poder conferir o Cine Circo. A mostra conta com filmes produzidos pelo Festival de Circo Contemporâneo (Fecico) e pelas artistas Natasha Jascalevich e Marina Bombachini. Já no dia 12, no Museu do Estado, haverá a estreia de “Extraordinárias”, documentário que aborda a rotina das mulheres circenses e é resultado da última edição do festival.

Outra vertente do festival é a sua programação formativa, que contempla oficinas, workshops e palestras-performances voltados para profissionais e estudantes do circo. As atividades ocorrem desta terça-feira (7) até 10 de novembro, no Teatro Hermilo Borba Filho.

Confira a programação do 17º Festival de Circo do Brasil:

Terça-feira (7)

16h - “Atrapalhaços” - Cia Brincantes de Circo (PE)

Alto do Capitão

19h - “Circo de Los Pies” - La Luna Cia de Teatro (SP)

Teatro Apolo



Quarta-feira (8)

10h e 15h - “Circo de Los Pies” - La Luna Cia de Teatro (SP)

Teatro Apolo

19h30 - Orquestra de Malabares da Espanha & Spok Big Band - Pistacatro Productora de Soños (ESP) e Maestro Spok (PE)

Teatro do Parque Livre

Quinta-feira (9)

15h - “Circo de Los Pies” - La Luna Cia de Teatro (SP)

Sesc São Lourenço da Mata

20h - “Intimidade Cômica” - Cia LaClass Excêntricos (SP)

Teatro de Santa Isabel

20h - “Consagrada” - Gabi Parigi (ARG)

Teatro Apolo



Sexta-feira (10)

18h - “Por um Fio” - Trupe Arlequin (PB)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - “Trait(s)” - Cie SCoM - Coline Garcia (FRA)

Sesc São Lourenço da Mata

20h - “Intimidade Cômica” - Cia LaClass Excêntricos (SP)

Teatro de Santa Isabel

20h - “La Ceremonea” - Cia Tomi Soko (ARG)

Teatro Apolo



Sábado (11)

16h - “Trait(s)” - Cie SCoM - Coline Garcia (FRA)

Teatro Hermilo Borba Filho Livre

17h - “Picadeiro Pernambucano” - Trupe Carcará (PE)

Teatro do Parque

19h - “Viver Com, Morrer Com” - A Penca (SP)

Teatro Apolo

20h - “Um Domingo” - Proyecto Migra e Galpão de Guevara (ARG)

Teatro de Santa Isabel

Domingo (12)

10h - “Trait(s)” - Cie SCoM - Coline Garcia (FRA)

Feira Literária de Campina Grande

17h - “Tra Tra” - Plataforma Clo (URU)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - “Um Domingo” - Proyecto Migra e Galpão de Guevara (ARG)

Teatro de Santa Isabel

19h - “Eu no Controle” - Baju, A Palhaça (PE)

Teatro Apolo



Museu do Estado de Pernambuco

10h - Feirinha do Circo (produtos diversos) e Praça de Alimentação

Exposição “Por Trás da Lona” - Arnaldo Sete (PE)

Vivências Circenses (equipamentos circenses)

Manhã - “Palhaçassando” - Palhaço Dud Grud (PE)

Tarde - “Swing do Marmelo” - Palhaço Marmelo (PE)

“Experimento VI: Isso (Não) é um Número de Circo” - Cia de Vir (PE)

“Marcelino Pente Fino” - Cia LaClass Excêntricos (PE)

Filme “Extraordinárias”



